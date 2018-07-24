Teknoloji Teslanın akıllı telefonu sızdırıldı
MOBİL

Tesla'nın akıllı telefonu sızdırıldı

Elon Musk’ın CEO’su olduğu ve son yıllarda elektrikli otomobil dönüşümünün lokomotifi haline gelen Tesla’nın yakında bir akıllı telefonu tanıtılacağa benziyor. İnternete sızdırılan fotoğraflarda üstünde Tesla logosu olan bir telefon ekranı ve arka kapağı yer alıyor.

Haber Merkezi Diğer
Tesla'nın yeni akıllı telefonuna ait olduğu belirtilen fotoğraf.
Tesla'nın yeni akıllı telefonuna ait olduğu belirtilen fotoğraf.

Geçtiğimiz günlerde internete yüklenen fotoğraflar ile beraber gözler Tesla’ya çevrildi. Görüntüleri ‘Tesla’nın akıllı telefonu Quadra’ ismiyle siteye yükleyen kullanıcı başka hiçbir açıklama yapmadı.

Fotoğraflarda akıllı telefonun arka kapağı ve ön kısmı görülüyor ve kullanıcılar tasarımı oldukça beğendi. Çok ince çerçevesi olan telefonun üst kısmı çentik tasarımla gelecek. Ayrıca cihazın arka kısmında çift kamera olması kullanıcılar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Bazı kaynaklara göreyse bu görüntüler ve sızıntılar gerçeği yansıtmıyor çünkü Tesla’nın şu anda içinde bulunduğu durumun şirketin yeni ürünler çıkarmasını engelleyeceğini düşünüyor. Tesla’nın bir akıllı telefonla piyasaya girebileceğini düşünenler Quadra modelinin bir üreticiyle beraber geliştirilebileceğini öne sürüyor.

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