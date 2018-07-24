Tesla'nın akıllı telefonu sızdırıldı

Geçtiğimiz günlerde internete yüklenen fotoğraflar ile beraber gözler Tesla’ya çevrildi. Görüntüleri ‘Tesla’nın akıllı telefonu Quadra’ ismiyle siteye yükleyen kullanıcı başka hiçbir açıklama yapmadı.

Fotoğraflarda akıllı telefonun arka kapağı ve ön kısmı görülüyor ve kullanıcılar tasarımı oldukça beğendi. Çok ince çerçevesi olan telefonun üst kısmı çentik tasarımla gelecek. Ayrıca cihazın arka kısmında çift kamera olması kullanıcılar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Bazı kaynaklara göreyse bu görüntüler ve sızıntılar gerçeği yansıtmıyor çünkü Tesla’nın şu anda içinde bulunduğu durumun şirketin yeni ürünler çıkarmasını engelleyeceğini düşünüyor. Tesla’nın bir akıllı telefonla piyasaya girebileceğini düşünenler Quadra modelinin bir üreticiyle beraber geliştirilebileceğini öne sürüyor.