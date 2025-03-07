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Türkiye teknoloji üssü olacak: 43 farklı ülkeden 223 yabancı girişimci TechVisa için başvurdu

Türkiye teknoloji üssü olacak: 43 farklı ülkeden 223 yabancı girişimci TechVisa için başvurdu

11:037/03/2025, Cuma
DHA
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TechVisa kapsamında 223 yabancı teknoloji girişimcisi, işlerini Türkiye'ye taşımak için başvurdu
TechVisa kapsamında 223 yabancı teknoloji girişimcisi, işlerini Türkiye'ye taşımak için başvurdu

Türkiye'nin ilan ettiği TechVisa Programı'nın yankıları sürerken Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'dan açıklama geldi. Bakan Kacır yaptığı açıklamada "6 Eylül 2024'te ilan ettiğimiz Türkiye TechVisa Programı, dünya genelinde yankı uyandırdı. 43 farklı ülkeden 223 yabancı teknoloji girişimcisi, işlerini Türkiye'ye taşımak için başvurdu" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, TechVisa Programı ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Bakan Kacır'ın açıklaması şu şekilde;
"Türkiye, teknoloji girişimcilerinin yeni adresi! 16 Eylül 2024'te ilan ettiğimiz Türkiye TechVisa Programı, dünya genelinde yankı uyandırdı. 43 farklı ülkeden 223 yabancı teknoloji girişimcisi, işlerini Türkiye'ye taşımak için başvurdu.
Girişimcilere geniş destekler sunuyoruz. Türkiye'nin hızla büyüyen teknoloji ekosistemine entegre olmalarını sağlıyoruz. Ön değerlendirmeyi geçenler, ülkemizin önde gelen teknoparklarında projelerini hayata geçiriyor.
Türkiye'yi küresel bir teknoloji üssü haline getirme yolunda kararlıyız" dedi. Bakan Kacır ayrıca başvuruların
internet adresinde yapılabileceğini kaydetti.
#Mehmet Fatih Kacır
#Sanayi ve Teknoloji Bakanı
#TechVisa

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