Twitter'da birçok kullanıcı izlediği videoları indirmek isterken bunun iki farklı yolu var. Bilgisayarınızdan indirmek için kullanabileceğiniz internet siteleri mevcutken telefondan da uygulamalar kullanılabilir.

Twitter'dan video indirmek için kullanabileceğiniz web siteleri

Twitter'dan video download etmek için kullanabileceğiniz iki tane web sitesi mevcut. Bunlardan biri TwitterVideoDownloader diğeri ise SaveTweetVid

Tek yapmanız gereken Download sekmesine tıklamak.

Her iki web sitesi de aynı şekilde çalışıyor. Kaydetmek istediğiniz videoyu içeren tweet'in doğrudan bağlantısını kopyalamak için Twitter web sitesini kullanmanız, ardından bunu her iki sitedeki metin alanına yapıştırmanız ve son olarak indire tıklamanız gerekiyor.

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Android telefonda Twitter'dan video nasıl indirilir?

Android telefonlar için ise video indirmek için kullanabileceğiniz uygulamalar mevcut.

Uygulama Google Play'de.

Bu uygulamalardan en bilineni ise Google Play'den indirebileceğiniz DownloadTwitterVideos adlı uygulama.

İndirdikten sonra uygulamada çıkacan olan indir işareti ile kolayca Twitter videolarını android telefonunuza download edebilirsiniz.

Reuters Arşiv

iPhone ve iPad'de Twitter'dan video nasıl download edilir?

iPhone ve iPad için ise 'shortcuts' diye tabir edilen kestirmeleri kullanarak Twitter videolarını indirebilirsiniz.

İlk önce yapmanız gereken Apple Store'dan Shortcuts indirmek ardından ise Twitter'dan video indirmek için kullanacağınız TwitterVideoDownloader adlı shortcut'ı download etmek. Bu şekilde Twitter'da karşınıza çıkan bütün videoları indirebilirsiniz.