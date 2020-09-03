Whatsapp'tan konum nasıl atılır?

Arkadaşlarımızla buluşacağımız zaman birbirimizi bulmamız bazen güç oluyor. Bu sorunu aşmanın en kolay yolu ise konumunuzu Whatsapp'tan paylaşmanız. Whatsapp'tan konum paylaşmak için izlemeniz gereken adımlar ise şunlar:
Whatsapp logosuna tıklayıp uygulamayı açın
İlk önce Whatsapp logosuna tıklayıp uygulamayı açmalısınız. Uygulamayı açtıktan sonra ilk kez kullanacaksanız 'şartları kabul ediyorum' sekmesine tıklayıp devam edin.
Karşınıza mesajlaşmak istediğiniz kişinin ekranı gelecek.
- Mesajlaşacağınız kişi ile konuşma sayfasını açtığınızda ekranın alt kısmında yer alan 'Mesaj yaz' sekmesinin yanında ataç şeklinde bir işaret var.
Konum gönder sekmesi çıkıyor
Ataç işaretine tıkladığınız zaman ise farklı seçenekler arasında 'Konum gönder' seçeneği de çıkacak.
Telefonunuz İngilizceyse harita resmi ile görülen 'Location' işaretine tıklayacaksınız. Telefonunuz Türkçe ise yine aynı sembol ile görebileceğiniz 'Konum gönder'i seçmeniz yeterli.