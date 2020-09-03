Whatsapp'tan konum nasıl atılır?

Arkadaşlarımızla buluşacağımız zaman birbirimizi bulmamız bazen güç oluyor. Bu sorunu aşmanın en kolay yolu ise konumunuzu Whatsapp'tan paylaşmanız. Whatsapp'tan konum paylaşmak için izlemeniz gereken adımlar ise şunlar:

ÖZGÜN Whatsapp Web girişi nasıl yapılır? WhatsApp web kullanım bilgileri

Whatsapp uygulamasını açın

Whatsapp logosuna tıklayıp uygulamayı açın

İlk önce Whatsapp logosuna tıklayıp uygulamayı açmalısınız. Uygulamayı açtıktan sonra ilk kez kullanacaksanız 'şartları kabul ediyorum' sekmesine tıklayıp devam edin.

Karşınıza mesajlaşmak istediğiniz kişinin ekranı gelecek.

Ataç şeklindeki işarete tıklayın.

Mesajlaşacağınız kişi ile konuşma sayfasını açtığınızda ekranın alt kısmında yer alan 'Mesaj yaz' sekmesinin yanında ataç şeklinde bir işaret var.

Konum gönder sekmesi çıkıyor

Ataç işaretine tıkladığınız zaman ise farklı seçenekler arasında 'Konum gönder' seçeneği de çıkacak.

Konum gönder, location olarak da yazıyor.

Telefonunuz İngilizceyse harita resmi ile görülen 'Location' işaretine tıklayacaksınız. Telefonunuz Türkçe ise yine aynı sembol ile görebileceğiniz 'Konum gönder'i seçmeniz yeterli.