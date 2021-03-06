Xiaomi, Redmi Note 10 serisini tanıttı

Çıkardığı ürünlerle teknoloji dünyasında adından sıkça bahsettiren Xiaomi, orta sınıf akıllı telefon serisini Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 10S, Redmi Note 10 ve Redmi Note 10 5G modelleriyle genişletti. 108MP'lik arka kamerası, 64MP'lik ön kamerası, AMOLED ekranı ve 5G teknolojisini içinde barından seri, Xiaomi'nin daha önce çıkardığı ürünlerde olduğu gibi yine bir çok yeniliği bünyesinde barındırıyor.

Redmi Note 10 Pro: 108MP kamera ve 120Hz hız AMOLED ekran ile geliyor

Xiaomi, Redmi Note 10 Pro'da 108MP sensörü ve Çift yerel ISO özelliklerini kullanarak orta sınıf telefonlarda çıtayı bir hayli yükseltmiş. Cihaz, çok çerçeveli RAW algoritması ile desteklenen Gece Modu 2.0 ile kullanıcılarına düşük ışıklı ortamlarda dahi çarpıcı görüntüler yakalayabilmesine olanak tanırken, hem profesyonel hem de telemakro zaman atlamalı video çekimi imkanı sunuyor. Kavisli kenara konumlanan parmak izi sensörü ve 6,67 inç 120Hz Amoled Nokta Ekran ile bu segmentin kollanıcılarını heyecanlandırıp sorunsuz bir deneyim sunuyor.

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Redmi Note 10S ve Redmi Note 10: Orta sınıf akıllı telefonlara yeni bir boyut katıyor

Her iki cihazda da 6,43 inç AMOLED Nokta Ekran bulunuyor. Yeniden tasarlanan Redmi Note 10S ve Redmi Note 10, Redmi Note 10 Pro'da olduğu gibi kavisli kenara konumlanan parmak izi sensörü, 33W hızlı şarj, 360 derece ışık sensörü kurulumu ve çift hoparlör dahil olmak üzere çeşitli yeniliklerle birlikte geliyor. Redmi Note 10S, güçlü MediaTek Helio G95 çipsetiyle daha hızlı oyun oynama, iyileştirilmiş performans ve 900 MHz'ye kadar GPU saat hızları sunuyor. Redmi Note 10 ise, günlük kullanımlar için kolayca güç sağlayan yepyeni Snapdragon 678 çipsetle birlikte geliyor.