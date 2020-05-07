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Teknoloji Yeni Huawei MateBook 13 Türkiyede
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Yeni Huawei MateBook 13 Türkiye'de

Huawei, FullView ekranı ve Multi-Screen Collaboration (Çoklu Ekran Kullanımı) özelliği ile öne çıkan yeni Huawei MateBook 13'ü Türkiye'de satışa sundu. Huawei açıklamasına göre, Huawei MateBook 13, teknolojinin gücünü sahip olduğu tüm bağlantı ve performans özellikleriyle birlikte genç profesyonellere sunuyor.

Haber Merkezi AA
Ceo tanıtımı yaptı.
Ceo tanıtımı yaptı.

Huawei FullView ekranı, taşınabilirliği ve yapım kalitesini bir araya getiren yeni Huawei MateBook 13, sınıfındaki cihazlar için yeni bir standart belirliyor.

Huawei MateBook 13, 7 bin 899 TL kampanya fiyatıyla Huawei Online Mağazası üzerinden satışa sunuluyor.

Kampanya dahilinde 999 TL değerindeki Freebuds 3 kablosuz kulaklık ise 1 TL'ye paket kapsamında kullanıcılar tarafından satın alınabiliyor.

Huawei Online Mağazası üzerinden sunulan kampanya 17 Mayıs'a kadar sürecek.

Huawei video hizmetine binlerce yeni içerik geldi
TEKNOLOJİ
Huawei video hizmetine binlerce yeni içerik geldi

Daha kolay ve akıllı bağlantı

Huawei MateBook 13, yenilenen Huawei Share özellikleriyle bağlantı özelliklerini de güncelledi.

Bu yeni özelliklerle, Huawei MateBook ve akıllı telefonlarla daha kolay iletişim kuran arayüz, sürükle bırak özelliğiyle beraber, akıllı telefona kaydedilmiş içeriği doğrudan dizüstü bilgisayarda görüntülemeyi de sağlıyor.

Dizüstü bilgisayara bağlı çevre birimlerinin, akıllı telefonlarda gezinti için de kullanılabildiği Multi-Screen Collaboration, cihazlar arası geçiş yapmaksızın, mobil uygulamalara sorunsuz erişim sağlıyor.

Huawei, FullView ekran teknolojisini ultra ince çerçeve tasarımıyla entegre ederek hafif bir tasarım sunuyor.

Huawei MateBook 13, endüstri lideri ekran-gövde oranı olan yüzde 88 ile Huawei FullView tasarımını bir üst seviyeye taşıyor.

4.4 mm ölçülerindeki yan çerçevelere sahip model, taşınabilirliğini korumak için küçük form faktörlü büyük bir ekranla sunuluyor.

Piyasadaki çoğu 16:9 dizüstü bilgisayarın aksine Huawei MateBook 13, daha fazla içerik görüntülemeye izin veren 3:2 ekranla tasarlandı.

Reuters
Birçok yeni özellik ile geldi

Hareket halinde olan kullanıcılar için ideal

Huawei MateBook 13, 1000: 1 kontrast oranında 2K ekrana (200ppi'de 2160x1440) sahip olarak RGB renk gamının yüzde 100'ünü destekliyor.

HD resimleri görüntülerken veya Blu-Ray diskleri oynatırken kullanıcılara canlı ayrıntılar görüntüleme ve görüntüleri, videoları hızlı, doğru bir şekilde gösterme yeteneğinden daha fazlasını sunuyor.

Huawei MateBook 13'te çok dokunuşlu 2K Huawei FullView Ekran da ayrı bir seçenek olarak sunuluyor.

Kullanıcılar üç parmağını aşağı doğru hızlıca kaydırarak bir ekran görüntüsünü hızlı bir şekilde yakalayabiliyor ve kaydedebiliyor.

Huawei MateBook 13, metalik, minimalist bir tasarımla ve 286 x 211 x 14,9 mm ölçüleriyle ve 1,3 kg ağırlığıyla öne çıkıyor. Bu özellikler hareket halinde olan kullanıcılar için ideal bir boyut ve ağırlık sunuyor.

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