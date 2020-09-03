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Teknoloji Youtubedan video nasıl indirilir? Youtube videoları mp3 formatına nasıl çevrilir?
NASIL YAPILIR?

Youtube'dan video nasıl indirilir? Youtube videoları mp3 formatına nasıl çevrilir?

Youtube'da izlediğiniz videoyu indirmek istiyorsunuz ama nasıl yapıldığını bilmiyorsanız belli adımları takip ederek bu videolarını indirebilirsiniz. Youtube'dan video download etmek için kullanabileceğiniz web siteleri mevcut. Üstelik bu web sitelerinde Youtube videolarını mp3 formatına da dönüştürebiliyorsunuz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Youtube'da yayınlanan videoları indirmek istiyorsanız kullanabileceğiniz belli başlı yöntemler var. Bu yöntemlerin başında ise Youtube video downloadı için açılmış siteler mevcut.

Youtube'dan video indirmek legal mi?

  • Başka bir iş için kullanmayıp sadece kişisel bilgisayarınızda kullanacaksınız videoları indirmek hiçbir legal problem doğurmuyor.

Youtube'dan video indirmek için kullanabileceğim web siteleri neler?

Youtube'da izlediğiniz bir videoyu indirmek istiyorsanız ilk önce yapmanız gereken izlediğiniz videonun linkini kopyalamak.

Keepvid'e linki eklemeniz yeterli.

Bu linki keepvid gibi aracı siteleri kullanarak bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz.

Youtube videolarını mp3'e nasıl dönüştürürüm?

  • Youtube'da dinlediğiniz şarkıları da mp3 formatına dönüştürmeniz yine aynı sitelerden yapılabiliyor.

Mp3 sekmesine tıklamanız yeterli.

Aynı siteden bu sefer Keepvid mp3 sekmesine tıklayarak istediğiniz videoyu mp3 formatında bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz.

YouTube'dan programsız MP3 nasıl indirilir? YouTube MP3 dönüştürücü
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YouTube'dan programsız MP3 nasıl indirilir? YouTube MP3 dönüştürücü

Youtube videolarını indirmek için kullanacağınız Chrome eklentileri neler?

  • Video indirme sitelerinin yanı sıra Google Chrome'da bulunan eklentiler ile de Youtube videolarını bilgisayarınıza yüklemeniz mümkün.

Youpost eklentisini indirebilirsiniz.

Chrome eklentiler sekmesine tıklayıp bu linkten YouPost'u indirebilirsiniz. Bu yöntem ile her defasında yeniden aracı web sitelere girmenize gerek kalmaz.

Twitter'dan video nasıl indirilir?
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Twitter'dan video nasıl indirilir?
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