Youtube'dan video nasıl indirilir? Youtube videoları mp3 formatına nasıl çevrilir?

Youtube'da yayınlanan videoları indirmek istiyorsanız kullanabileceğiniz belli başlı yöntemler var. Bu yöntemlerin başında ise Youtube video downloadı için açılmış siteler mevcut.
Youtube'dan video indirmek legal mi?
- Başka bir iş için kullanmayıp sadece kişisel bilgisayarınızda kullanacaksınız videoları indirmek hiçbir legal problem doğurmuyor.
Youtube'dan video indirmek için kullanabileceğim web siteleri neler?
Youtube'da izlediğiniz bir videoyu indirmek istiyorsanız ilk önce yapmanız gereken izlediğiniz videonun linkini kopyalamak.
Bu linki keepvid gibi aracı siteleri kullanarak bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz.
Youtube videolarını mp3'e nasıl dönüştürürüm?
- Youtube'da dinlediğiniz şarkıları da mp3 formatına dönüştürmeniz yine aynı sitelerden yapılabiliyor.
Aynı siteden bu sefer Keepvid mp3 sekmesine tıklayarak istediğiniz videoyu mp3 formatında bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz.
Youtube videolarını indirmek için kullanacağınız Chrome eklentileri neler?
- Video indirme sitelerinin yanı sıra Google Chrome'da bulunan eklentiler ile de Youtube videolarını bilgisayarınıza yüklemeniz mümkün.
Chrome eklentiler sekmesine tıklayıp bu linkten YouPost'u indirebilirsiniz. Bu yöntem ile her defasında yeniden aracı web sitelere girmenize gerek kalmaz.