Teşkilat 55. bölüm fragmanı Teşkilat dizisi 54. bölümüyle 6 Kasım Pazar akşamı izleyicinin karşısına çıktı. Teşkilat'ın son bölümünde yine aksiyon sahneleri dizi severleri ekrana kilitledi. Ömer, kendisini kurtaranın kim olduğunu sorgularken, Efkar ise Ömer’in kendisini görüp görmediği konusunda telaşa kapılır. Kendisi uğruna kızının hayatını feda eden Hartley, Celine’in kurtulmasıyla aksayan planının sıradaki hamlesini devreye sokar! Teşkilat’ın başlattığı operasyonla Ömer ve Zehra, birlikte sahaya inerler. Bu zorlu operasyonu başarmaları için kişisel kavgalarını bir kenara bırakmaları gerekecektir. Dizi severler 55. bölümde neler yaşanacağını son bölüm fragmanını izleyereke tahmin yürütmektedir. TRT 1 Teşkilat 55. Bölüm fragmanı ve 54. bölüm full tek parça haberimizde.

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