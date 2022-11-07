Teşkilat 55. bölüm fragmanı

Teşkilat dizisi 54. bölüm ile izleyiciyle buluştu. Deniz Baysal, Murat Yıldırım ve Gürkan Uygun gibi isimlerin yer aldığı Teşkilat son bölümü 6 Kasım Pazar akşamı ekranlara geldi. Korkut, kardeşi Zeynep’in taburcu olmasına sevinirken acı gerçekle yüzleşir. İçindeki öfkesi gittikçe büyüyen Korkut, gözünü karartır! Ömer ve Zehra arasındaki tansiyon giderek artarken, operasyon sonundaki beklenmedik durum ekibi çıkmaza sokmak üzeredir.
Teşkilat 52. bölüm izle
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Teşkilat 54. bölüm fragmanı
Teşkilat oyuncu kadrosu kimler var kimler dizide yer aldı?
- Murat Yıldırım,
- Deniz Baysal,
- Turgut Tunçalp,
- Levent Can,
- Yunus Emre Yıldırımer,
- Nihat Alptuğ Altınkaya,
- Tuncer Salman,
- Serdar Yeğin,
- Yavuz Bingöl,
- Uğur Ahmet Say,
- Mehmet Usta,
- Çağlar Ertuğrul,
- Mesut Akusta,
- Ezgi Eyüboğlu,
- Ezgi Şenler,
- Ergün Metin,
- Seren Deniz,
- Yunus Narin,
- Atılay Uluışık,
- Cansu Büşra Tuman,
- Ebru Nil Aydın,
- Hande Dilan Hancı
- Teşkilat yönetmeni kim?
- Yönetmen: Burak Arlıel, Burak Müjdeci, Hakan Kırvavaç
- Senarist: Timur Savcı, Burak Sağyaşar