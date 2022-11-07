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Teşkilat 55. bölüm fragmanı

Teşkilat dizisi 54. bölümüyle 6 Kasım Pazar akşamı izleyicinin karşısına çıktı. Teşkilat'ın son bölümünde yine aksiyon sahneleri dizi severleri ekrana kilitledi. Ömer, kendisini kurtaranın kim olduğunu sorgularken, Efkar ise Ömer’in kendisini görüp görmediği konusunda telaşa kapılır. Kendisi uğruna kızının hayatını feda eden Hartley, Celine’in kurtulmasıyla aksayan planının sıradaki hamlesini devreye sokar! Teşkilat’ın başlattığı operasyonla Ömer ve Zehra, birlikte sahaya inerler. Bu zorlu operasyonu başarmaları için kişisel kavgalarını bir kenara bırakmaları gerekecektir. Dizi severler 55. bölümde neler yaşanacağını son bölüm fragmanını izleyereke tahmin yürütmektedir. TRT 1 Teşkilat 55. Bölüm fragmanı ve 54. bölüm full tek parça haberimizde.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Teşkilat 54. bölüm tek parça ful izle | TRT 1 Teşkilat’ta neler oldu?
Teşkilat son bölüm özeti, 55. bölüm fragmanı

Teşkilat dizisi 54. bölüm ile izleyiciyle buluştu. Deniz Baysal, Murat Yıldırım ve Gürkan Uygun gibi isimlerin yer aldığı Teşkilat son bölümü 6 Kasım Pazar akşamı ekranlara geldi. Korkut, kardeşi Zeynep’in taburcu olmasına sevinirken acı gerçekle yüzleşir. İçindeki öfkesi gittikçe büyüyen Korkut, gözünü karartır! Ömer ve Zehra arasındaki tansiyon giderek artarken, operasyon sonundaki beklenmedik durum ekibi çıkmaza sokmak üzeredir.

Teşkilat 52. bölüm izle

TRT 1 ile Teşkilat 54. bölüm full izle! Teşkilat son bölüm tek parça izleme linki.

TEŞKİLAT TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

Teşkilat 54. bölüm fragmanı

Teşkilat oyuncu kadrosu kimler var kimler dizide yer aldı?

  • Murat Yıldırım,
  • Deniz Baysal,
  • Turgut Tunçalp,
  • Levent Can,
  • Yunus Emre Yıldırımer,
  • Nihat Alptuğ Altınkaya,
  • Tuncer Salman,
  • Serdar Yeğin,
  • Yavuz Bingöl,
  • Uğur Ahmet Say,
  • Mehmet Usta,
  • Çağlar Ertuğrul,
  • Mesut Akusta,
  • Ezgi Eyüboğlu,
  • Ezgi Şenler,
  • Ergün Metin,
  • Seren Deniz,
  • Yunus Narin,
  • Atılay Uluışık,
  • Cansu Büşra Tuman,
  • Ebru Nil Aydın,
  • Hande Dilan Hancı
  • Teşkilat yönetmeni kim?
  • Yönetmen: Burak Arlıel, Burak Müjdeci, Hakan Kırvavaç
  • Senarist: Timur Savcı, Burak Sağyaşar

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