Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda bu sezon Türkiye'yi 2021 ve 2022'nin şampiyonu Anadolu Efes ile 2017'de kupayı müzesine götüren Fenerbahçe Beko temsil edecek.

THY Avrupa Ligi yarın hangi maçlar var?

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin ilk haftasında yarın İspanya temsilcisi Barcelona'ya konuk olacak. Fenerbahçe Beko ise 6 Ekim Cuma günü İtalya ekibi EA7 Emporio Armani Milan'ı ağırlayacak.

THY Avrupa Ligi'nde 2023-2024 sezonu ilk hafta programı

THY Avrupa Ligi'nde 2023-2024 sezonunun ilk haftasında oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:

2023-2024 sezonu THY Avrupa Ligi yarınki maç programı

20.00 Kızılyıldız-LDLC Asvel

21.05 Maccabi Playtika-Partizan

21.30 Virtus Segafredo Bologna-Zalgiris

21.30 Bayern Münih-ALBA Berlin

21.30 Barcelona-Anadolu Efes

2023-2024 sezonu THY Avrupa Ligi 6 Ekim Cuma maç programı

20.45 Fenerbahçe Beko-EA7 Emporio Armani Milan

21.15 Panathinaikos-Olympiakos

21.30 Valencia Basket-Monaco

21.30 Baskonia-Real Madrid

Play-in formatı uygulanacak mı?

THY Avrupa Ligi'nde bu sezondan itibaren play-in formatı kullanılacak.

18 takımın mücadele edeceği organizasyonda play-off'lara katılacak son iki ekip, play-in müsabakalarının ardından belli olacak. Çift devreli lig usulüne göre oynanacak THY Avrupa Ligi'nde, normal sezonu ilk 6'da tamamlayan takımlar, play-off oynama hakkı elde edecek.

Play-off aşamasında mücadele edecek son 2 takım, sezonu 7, 8, 9 ve 10'uncu sırada bitirenler arasındaki play-in turnuvasıyla belirlenecek.

Normal sezonun 7'ncisi ile 8'incisi arasındaki maçın galibi, 7'nci olarak play-off'lara yükselecek. Mağlup olan ekip ise 9 ile 10'uncu arasındaki mücadelenin galibiyle karşılaşacak. Bu müsabakayı kazanan takım da 8. sıradan play-off bileti alacak. Play-off serisinde 3 galibiyete ulaşan ekipler Dörtlü Final'e yükselecek.

Avrupa Ligi'nde hangi takımlar mücadele edecek?

THY Avrupa Ligi'nde bu sezon 9 ülke takımı mücadele verecek.

Organizasyonda 4 ekiple en fazla temsil edilen ülke İspanya olacak. İspanya'yı Real Madrid, Barcelona, Valencia Basket ve Baskonia temsil edecek.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli turnuvasında Türkiye (Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko), Fransa (LDLC ASVEL, Monaco), Sırbistan (Kızılyıldız, Partizan), Yunanistan (Olympiakos, Panathinaikos), Almanya (Bayern Münih, ALBA Berlin) ve İtalya (EA7 Emporio Armani Milan, Virtus Segafredo Bologna) ikişer, İsrail (Maccabi Playtika) ile Litvanya (Zalgiris) ise birer takımla yer alacak.

Ergin Ataman, Panathinaikos'ta başarı kovalayacak

Türk başantrenör Ergin Ataman, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'ta görev yapacak. Anadolu Efes'i 2021 ve 2022'de THY Avrupa Ligi şampiyonluğuna ulaştıran Ataman, bu başarıyı yeşil-beyazlı ekipte de elde etmeye çalışacak.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın da başında bulunan deneyimli çalıştırıcı, kariyerinde 3. kez yurt dışı deneyimi yaşayacak. Ergin Ataman, İtalya'da 2001-2003'te Montepaschi Siena, 2006-2007'de ise Fortitudo Bologna'nın başantrenörlüğünü üstlenmişti.

THY Avrupa Ligi 2023-2024 sezonu ne zaman bitecek?

Organizasyonda normal sezon, 11-12 Nisan 2024'te yapılacak 34. ve son hafta müsabakalarıyla tamamlanacak. Play-in ve play-off maçlarının yanı sıra Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek Dörtlü Final'in tarihi ise daha sonra belli olacak.

THY Avrupa Ligi ekiplerinden 2023-2024 sezonu öncesi 102 transfer

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 2023-2024 sezonunda mücadele edecek 18 takım, transferde hareketli günler geçirdi. Transfer sayılarıTHY Avrupa Ligi'nde mücadele edecek takımların transferleri şöyle:

Panathinaikos: 11

Kızılyıldız Meridianbet: 10

Anadolu Efes, LDLC ASVEL: 8

Valencia Basket, EA7 Emporio Armani Milan: 7

Fenerbahçe Beko, Virtus Segafredo Bologna: 6

Bayern Münih, Baskonia, Olympiakos: 5

Barcelona, Monaco, Maccabi Playtika, ALBA Berlin, Partizan Mozzart Bet: 4

Zalgiris: 3

Real Madrid: 1

Lig tarihçesi

FIBA Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası adı altında 1958 yılında ilk kez düzenlenen organizasyon, 1991'de FIBA Avrupa Ligi ismiyle oynandı.

Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA) ile Avrupa Basketbol Ligleri Birliği (ULEB) arasındaki anlaşmazlık nedeniyle 2000-2001 sezonunda iki ayrı kupa olarak (FIBA Suprolig ve ULEB Avrupa Ligi) oynanan organizasyon, 2001-2002'den itibaren Avrupa Ligi yönetimi tarafından tek turnuva olarak düzenlenmeye başladı.







