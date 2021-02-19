TikTok Hesabı Nasıl Dondurulur?

TikTok hesap dondurma işleminde kalıcı bir silme söz konusu değildir. Geçici süre hesap dondurma işlemidir. İstenilen zamanda tekrar açılabilir. Belirli bir süre TikTok profil bilgileri başkaları tarafından görülemez.

TİKTOK HESABI NASIL DONDURULUR?



TikTok hesabı dondurmak için şu adımlar izlenmelidir:

• TikTok hesabınıza akıllı bir cihaz üzerinden erişin.

• TikTok profilinize giriş yapın.

• Açılan profil sayfasında profil resminize tıklayın.

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• Ekranda yeni bir sayfa açılacaktır. Açılan yeni sayfanın sağ üst köşesindeki mevcut üç nokta simgesine tıklayın.

• "Hesabımı Yönet" metnini içeren bir sayfa göreceksiniz. Hesabımı yönet'i tıklayın.

• Gönderiye tıkladıktan sonra sizi yeni bir sayfaya yönlendirecektir. Hesabınızı silmek için bu sayfanın altındaki “Hesabımı Sil” seçeneğini seçin.

Yukarıdaki işlemleri gerçekleştirdiğinizde, TikTok uygulama hesabınız 30 gün boyunca dondurulacaktır. Unutulmaması ve dikkat edilmesi gereken önemli nokta, hesabınıza 30 gün içinde erişmezseniz ve 30 gün geçtiğinde TikTok hesabınızın kalıcı olarak silineceğidir. Bu nedenle, TikTok profilini dondurmak istiyorsanız, silindikten 30 gün sonra hesabınıza tekrar giriş yapmanız gerekir.

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TİKTOK HESABI NASIL GİZLENİR?



TikTok hesap gizleme işlemi için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

• TikTok hesabınıza giriş yapmalısınız.

• Giriş yaptıktan sonra önce profilinize tıklamalısınız.

• Daha sonra buradan "Ayarlar" sekmesine girmelisiniz.

• "TikTok Ayarları"nda "Gizlilik Ayarları" sekmesini tıklamalısınız.

• Kullanıcıların, "Gizlilik Ayarları"ndaki "Başkalarının beni bulmasına izin ver" seçeneği aracılığıyla sizinle iletişime geçip geçemeyeceğini seçebilirsiniz.

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• En alttaki "Özel Hesap" düğmesi, hesabınızı ve içeriğini kimlerin görebileceğini seçmenize yardımcı olur.

TikTok İçinde Video Nasıl Gizlenir?

TikTok hesabında video gizlemek için eski videolar ve yeni paylaşılacak videolar için farklı yöntemler kullanılır.

• Yeni paylaşacağınız videoları gizlemek için:

• TikTok videosunu hesabınıza yükledikten sonra, "Gönder" bölümündeki "Bu videoyu kimler izleyebilir" seçeneğini tıklayın.

• "Arkadaşlar" ve "Özel" seçeneklerinden birini seçebilirsiniz. Arkadaşlarınızın görmesini istiyorsanız, "Arkadaşlar" ı seçin, sadece videoyu siz görmek istiyorsanız "Özel" i seçin.

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• Eski paylaştığınız videoları gizlemek için:

• Erişim ölçütlerini değiştirmek istediğiniz paylaşımı açın.

• Sağ alt köşedeki üç nokta simgesini tıklayın.

• Menüden "Gizlilik Ayarları"nı seçin.

• "Bu videoyu kimler izleyebilir" seçeneğini tıklayın.

• Tercihlerinize göre "Arkadaş" veya "Özel" i seçin.

TikTok hesabı için videolarınızı sizi takip eden kişilerden gizlediğinizde o kişiler sizi takip etmeye devam edecektir.

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TİKTOK HESABI NASIL AÇILIR?

TikTok içinde hesap açmak için izlenecek yol adım adım aşağıda anlatılmıştır:

• Önce uygulama mağazasına girip TikTok uygulamasını indirmelisiniz. Appstore veya Google Play mağazasından bu uygulama indirilebilir.

• Uygulamayı indirdikten sonra işlem oldukça basittir. Hemen açılan ekranda gerekli üyelik formu bilgilerini doldurmanız gerekir.

• Siteye giriş yapmak isteyen kullanıcılar için TikTok ayrıca bir üye girişi ve diğer sosyal medya adresleri ile entegre giriş sağlar. Ancak gerekirse, başka bir hesap açmak için e-posta adresinizi kullanabilirsiniz.

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• Gerekli bilgileri doldurduktan sonra, SMS veya e-posta adresiyle doğrulamayı seçebilirsiniz. Gelecek doğrulama adresi ile hesabınızı etkinleştirebilirsiniz.

• Hesabınızı etkinleştirdikten sonra hemen giriş yapabilirsiniz. Ayrıca, şifreyi "Beni Hatırla" olarak kaydederseniz, şifreyi sürekli olarak tekrar girmenize gerek kalmaz.