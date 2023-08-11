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TOKİ Başkanı Ömer Bulut kimdir, nereli, kaç yaşında?

‘TOKİ Başkanı Ömer Bulut kimdir, nereli, kaç yaşında?’ sorusu atama kararları sonrasında araştırılıyor. Bakanlık ve askeriye atamaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Göreve getirilen kişilerin kim olduğu tek tek vatandaşlar tarafından merak edilerek araştırılıyor. Peki, TOKİ Başkanı Ömer Bulut kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte detaylar.

11:11 . 11/08/2023 Cuma
Yeni Şafak
TOKİ Başkanı Ömer Bulut kimdir, nereli, kaç yaşında?

TOKİ Başkanı Ömer Bulut kimdir, nereli, kaç yaşında?

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlarla TOKİ Başkanlığına Ömer Bulut getirildi. Peki, TOKİ Başkanı Ömer Bulut kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte detaylar.

TOKİ BAŞKANI ÖMER BULUT KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

1968 yılında Trabzon’da doğdu. Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 1994 yılında mezun oldu. 1995-2001 yılları arasında İller Bankası Erzurum ve Ankara Müdürlüklerinde mühendis olarak görev aldı.

Toplu Konut İdaresi'nde (TOKİ), 2005-2006 yılları arasında Uzmanlık, 2006-2011 yılları arasında Daire Başkanlığı yapan Bulut, Temmuz 2011 - Aralık 2018 tarihleri arasında Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. 2018 yılının Aralık ayından itibaren, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nda, Başkanlık görevini vekâleten yürüten Ömer Bulut, 31 Mart 2019 tarihinde TOKİ Başkanlık görevine asaleten atandı.

ÖMER BULUT ÖZEL HAYATI

Ömer Bulut, evli ve 2 çocuk babasıdır.


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Akaryakıtta fiyatlar değişiyor 11 Ağustos 2023 mazot benzin güncel fiyatı)
Akaryakıtta fiyatlar değişiyor 11 Ağustos 2023 mazot benzin güncel fiyatı)

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