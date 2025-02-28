Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Dini Bilgiler
TRABZON İMSAKİYE 2025 | 1 Mart İmsakiye Trabzon imsak vakti saat kaçta, oruç saat kaçta açılacak?

TRABZON İMSAKİYE 2025 | 1 Mart İmsakiye Trabzon imsak vakti saat kaçta, oruç saat kaçta açılacak?

15:4228/02/2025, Friday
Yeni Şafak
Sonraki haber
Trabzon imsakiye 2025
Trabzon imsakiye 2025

Ramazan ayının manevi atmosferi hissedilmeye başlarken, oruç ibadetini yerine getirecek vatandaşlar sahur ve iftar saatlerini araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 Ramazan İmsakiyesi, il genelinde oruç başlangıç ve iftar saatlerini belirledi. 1 Mart Cumartesi günü başlayacak Ramazan’da, imsaktan iftara kadar sürecek oruç ibadeti için saatler dikkatle takip edilecek. Peki, Trabzon’da ilk sahur ve iftar saat kaçta? İşte gün gün iftar vakitleri…

Trabzon’da oruç tutacak vatandaşlar, sahur ve iftar vakitlerini araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 Ramazan İmsakiyesi'ne göre, Trabzon’da ilk sahur vakti imsak saatiyle başlayacak ve oruç, akşam ezanı ile sona erecek. Ayrıca, iftar sonrası kılınan teravih namazı saatleri de imsakiye üzerinden takip edilebilecek. Peki, 2025 Trabzon iftar vakti saat kaçta? İşte gün gün iftar ve sahur saatleri...

TRABZON İMSAKİYE 2025: TRABZON İFTAR VAKTİ VE SAHUR SAATİ

Ramazan-ı Şerif İslam alemine güneş gibi doğuyor. Bu mübarek günlerde ibadetlerini eda etmek isteyen Müslümanlar Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan Ramazan İmsakiyesi ile vakitleri takip ediyor. Trabzon'da (imsak) sahur ve iftar vakti saat kaçta belli oldu. İşte, saatler:

TRABZON İFTAR VAKTİ VE SAHUR (İMSAK) SAAT KAÇTA?

1 Mart Cumartesi

Sahur (İmsak) Vakti: 05:24

İftar Vakti: 18:19

2 Mart Pazar

Sahur (İmsak) Vakti: 05:23

İftar Vakti: 18:20

3 Mart Pazartesi

Sahur (İmsak) Vakti: 05:21

İftar Vakti: 18:21

4 Mart Salı

Sahur (İmsak) Vakti: 05:20

İftar Vakti: 18:22

5 Mart Çarşamba

Sahur (İmsak) Vakti: 05:18

İftar Vakti: 18:23

TRABZON TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA?

Oruç ibadeti süresince devam edecek teravih namazı 28 Şubat akşamı başlayacak. Yatsı namazı vaktinde kılınan teravih için saatler il il duyuruldu. Trabzon'da ilk teravih saati 19:36 olarak duyuruldu.

Ramazan ayında teravih namazı vakitleri şöyle;

1 Mart Cumartesi: 19:38

2 Mart Pazar: 19:39

3 Mart Pazartesi: 19:40

4 Mart Salı: 19:41

5 Mart Çarşamba: 19:42

#Trabzon İmsakiye
#Trabzon İftar Vakti
#Trabzon Sahur Vakti

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Yatsı namazı saat kaçta? 28 Şubat il il yatsı namazı vakitleri