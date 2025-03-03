TRABZON İMSAKİYE 2025 | 3 Mart İmsakiye Trabzon imsak vakti saat kaçta, oruç saat kaçta açılacak?

Trabzon’da oruç tutacak vatandaşlar, sahur ve iftar vakitlerini araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 Ramazan İmsakiyesi'ne göre, Trabzon’da ilk sahur vakti imsak saatiyle başlayacak ve oruç, akşam ezanı ile sona erecek. Ayrıca, iftar sonrası kılınan teravih namazı saatleri de imsakiye üzerinden takip edilebilecek. Peki, 2025 Trabzon iftar vakti saat kaçta? İşte gün gün iftar ve sahur saatleri...

TRABZON İMSAKİYE 2025: TRABZON İFTAR VAKTİ VE SAHUR SAATİ

Ramazan-ı Şerif İslam alemine güneş gibi doğuyor. Bu mübarek günlerde ibadetlerini eda etmek isteyen Müslümanlar Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan Ramazan İmsakiyesi ile vakitleri takip ediyor. Trabzon'da (imsak) sahur ve iftar vakti saat kaçta belli oldu. İşte, saatler:

TRABZON İFTAR VAKTİ VE SAHUR (İMSAK) SAAT KAÇTA?

1 Mart Cumartesi

Sahur (İmsak) Vakti: 05:24

İftar Vakti: 18:19

2 Mart Pazar

Sahur (İmsak) Vakti: 05:23

İftar Vakti: 18:20

3 Mart Pazartesi

Sahur (İmsak) Vakti: 05:21

İftar Vakti: 18:21

4 Mart Salı

Sahur (İmsak) Vakti: 05:20

İftar Vakti: 18:22

5 Mart Çarşamba

Sahur (İmsak) Vakti: 05:18

İftar Vakti: 18:23

TRABZON TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA?

Oruç ibadeti süresince devam edecek teravih namazı 28 Şubat akşamı başlayacak. Yatsı namazı vaktinde kılınan teravih için saatler il il duyuruldu. Trabzon'da ilk teravih saati 19:36 olarak duyuruldu.

Ramazan ayında teravih namazı vakitleri şöyle;

1 Mart Cumartesi: 19:38

2 Mart Pazar: 19:39

3 Mart Pazartesi: 19:40

4 Mart Salı: 19:41