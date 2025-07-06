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Türkiye'de 2023'te trafik kazalarında vefat edenlerin cinsiyetlerine göre oranı nasıldır? 6 Temmuz 2025 Kim Milyoner Olmak İster sorusu

Türkiye'de 2023'te trafik kazalarında vefat edenlerin cinsiyetlerine göre oranı nasıldır? 6 Temmuz 2025 Kim Milyoner Olmak İster sorusu

22:006/07/2025, Pazar
G: 6/07/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Milyoner yarışmasındaki sorunun yanıtı belli oldu
Milyoner yarışmasındaki sorunun yanıtı belli oldu

Kim Milyoner Olmak İster? bilgi yarışması bu akşam 1155.yeni bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Yarışmadaki Türkiye'de 2023'te trafik kazalarında vefat edenlerin cinsiyetlerine göre oranı nasıldır? sorusu ise merak uyandırdı. İşte sorunun doğru yanıtı.

Soru: Türkiye'de 2023'te trafik kazalarında vefat edenlerin cinsiyetlerine göre oranı nasıldır?

Cevap:
D: Yüzde 75 erkek, yüzde 25 kadın

A: Yüzde 45 erkek, yüzde 55 kadın

B: Yüzde 55 erkek, yüzde 45 kadın

C: Yüzde 65 erkek, yüzde 35 kadın

D: Yüzde 75 erkek, yüzde 25 kadın

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