Ölçme, Yerleştirme ve Seçme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayınlanan 2025 Yılı Sınav Takvimi kılavuzu sayesinde, 2025'te yapılacak olan TUS/1 Mart ayında gerçekleşecek. Sınava katılacak adaylar sınav giriş yerlerini merak ediyor. TUS sınavı giriş belgesi yayınlandı mı? İşte 2025 TUS/1 sınav giriş yerleri sorgulama ekranı...
Tıp Fakültesi mezunlarının uzmanlık eğitimi almak için katılım sağladığı Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) mart ayında gerçekleşecek. Adayların sınav günü TUS sınav giriş belgelerini yanında bulundurması gerekiyor.
TUS/1 NE ZAMAN YAPILACAK?
2025-TUS 1. Dönem oturumu, 23 Mart 2025 tarihinde uygulanacak.
TUS SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?
Adayların yanında bulundurması gereken belgelerden biri olan TUS sınav giriş belgesi sınava 1 hafta kala erişime açılacak.
Sınav sonuçları ise 18 Nisan 2025 tarihinde ilan edilecek.
TUS SINAVI KAÇ DAKİKA?
TUS, Temel Tıp Bilimleri Testi (TTBT) ve Klinik Tıp Bilimleri Testi (KTBT) olmak üzere iki alt sınavdan oluşmaktadır. Temel Tıp Bilimleri Testi, saat 10.15’te başlar ve cevaplama süresi 150 dakikadır. Klinik Tıp Bilimleri Testi ise saat 14.45'te başlar ve cevaplama süresi 150 dakikadır. Sınav süresinin ilk 110 dakikası bitmeden ve son 15 dakikasında salondan herhangi bir nedenle ayrılmak yasaktır. Bu süreler içerisinde salondan ayrılan adayların nedenleri ne olursa olsun sınavları geçersiz sayılmaktadır.