TUS, Temel Tıp Bilimleri Testi (TTBT) ve Klinik Tıp Bilimleri Testi (KTBT) olmak üzere iki alt sınavdan oluşmaktadır. Temel Tıp Bilimleri Testi, saat 10.15’te başlar ve cevaplama süresi 150 dakikadır. Klinik Tıp Bilimleri Testi ise saat 14.45'te başlar ve cevaplama süresi 150 dakikadır. Sınav süresinin ilk 110 dakikası bitmeden ve son 15 dakikasında salondan herhangi bir nedenle ayrılmak yasaktır. Bu süreler içerisinde salondan ayrılan adayların nedenleri ne olursa olsun sınavları geçersiz sayılmaktadır.