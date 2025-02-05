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TUS başvurusu nasıl yapılacak? 2025 TUS/1 başvuru ekranı ve tarihleri

TUS başvurusu nasıl yapılacak? 2025 TUS/1 başvuru ekranı ve tarihleri

15:575/02/2025, الأربعاء
G: 5/02/2025, الأربعاء
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US başvuruları 4 Şubat Salı günü başladı. Tıp Fakültesi'nden mezun olup bir alanda uzmanlaşmak isteyen adaylar, TUS sınavı hazırlıklarına hız verdi. 23 Mart'ta gerçekleştirilecek 2025-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 1. Dönem) başvuruları ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden veya Aday İşlemleri Mobil uygulaması üzerinden yapılabilecek. Peki, "TUS başvuruları ne zaman, nasıl yapılır?" İşte 2025 TUS başvuru takvimi...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 23 Mart'ta gerçekleştirilecek 2025-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na (2025-TUS 1. Dönem) başvuruları için beklenen duyuru geldi. TUS başvuruları 4 Şubat saat 16.15 itibariyle başladı.

TUS 2025 başvuruları ne zaman?

Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) ve Seviye Tespit Sınavı (STS) Tıp için başvurular 4-12 Şubat 2025 tarihleri arasında alınacak.

TUS başvurusu nasıl yapılır?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

2025 TUS SINAV TARİHİ

2025 TUS 1. dönem sınavı, 23 Mart 2025 tarihinde uygulanacak.

TUS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TUS sınavı sonuçları ise 18 Nisan 2025 tarihinde açıklanacak.



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