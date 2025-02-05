Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 23 Mart'ta gerçekleştirilecek 2025-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na (2025-TUS 1. Dönem) başvuruları için beklenen duyuru geldi. TUS başvuruları 4 Şubat saat 16.15 itibariyle başladı.