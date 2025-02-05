YKS başvuruları, 6 Şubat 2025 tarihinde başlayacak ve 3 Mart 2025'te sona erecek. ÖSYM'nin açıkladığı 2025 yılı sınav takvimine göre, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) 21-22 Haziran'da yapılacak. Peki YKS sınav ücreti 2025 ne kadar? TYT AYT başvuru ücreti nasıl hangi bankalara yatacak?

1 /11 Üniversitelere girişte uygulanacak 2025-Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) başvuru süreci başlıyor. Peki 2025 yılı YKS başvuruları ne zaman başlayacak? YKS sınav ücreti ne kadar, nereye hangi bankalara yatırılacak? Üniversite sınavı ne zaman? İşte detaylar.

2 /11 2025 YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN? YKS başvuruları, 6 Şubat 2025 tarihinde başlayacak ve 3 Mart 2025'te sona erecek.

3 /11 YKS 2025 SINAV ÜCRETİ NE KADAR? YKS başvuru ücretleri henüz açıklanmadı. Ücretler YKS 2025 başvuru kılavuzunun yayınlanmasının ardından netlik kazanacak.

4 /11 YKS BAŞVURU KILAVUZU YAYINLANDI MI? ÖSYM sınav tarihlerinin belli olmasıyla beraber üniversite sınavı başvuru takvimi açıklandı. Adaylar ÖSYM tarafından yayınlanacak kılavuzu dikkate alarak tercihlerini şekillendirecek. Adaylar ÖSYM AİS üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle başvurularını bildirecek. Başvuru ekranında adaylar, sınava katılmak istedikleri il ve ilçeleri başvuru sürecinde belirleyebilecek.

5 /11 YKS SINAV ÜCRETİ NEREYE HANGİ BANKALARA YATIRILACAK? Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) Albaraka Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) Qnb Finansbank tüm şubeleri, ATM ve Mobil Bankacılık (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

6 /11 Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) İş Bankası’nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

7 /11 Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.) Sınav ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartıyla da yatırılabilecektir. Yurt dışından sınava başvuran adaylar sınav ücretini, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile TL olarak yatıracaklardır.

8 /11 2025 YKS OTURUMLARI NE ZAMAN YAPILACAK? ÖSYM'nin açıkladığı "2025 Yılı Sınav Takvimi"ne göre, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) 21-22 Haziran'da yapılacak.

9 /11 Temel Yeterlik Testi (TYT) 21 Haziran Cumartesi, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) 22 Haziran Pazar günü düzenlenecek.

10 /11 2025 YKS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? YKS 2025 sınav sonuçları ise 22 Temmuz'da ilan edilecek.