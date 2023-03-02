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Uzman Eller Projeleri 2023 başvuruları başladı

Kırsal alanda yaşayan veya yaşamayı taahhüt eden, meslek yüksekokulları ile üniversitelerin tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri eğitimi veren bölümlerinden mezun kişilerin kırsal alanda uygulayacağı projelere Tarım ve Orman Bakanlığına tarafından hibe desteği sağlanıyor. 2023 Uzman Eller Projesi'ne başvurular e devlet üzerinden başladı. Peki Uzman Eller Projesi hibe desteği ne kadar? Uzman Eller Projesine kimler başvurabilir, şartlar neler?

11:49 . 2/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Uzman Eller Projeleri için başvurular başladı

Uzman Eller Projeleri için başvurular başladı

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığınca 81 ilde yürütülen "Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projeleri" 2023 yılı başvuruları başladı.

Proje kapsamında kırsalda yaşayan/yaşamayı taahhüt eden tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri alanlarında eğitim veren üniversitelerin fakülte ve meslek yüksekokulları ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tarım, hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı, laboratuvar hizmetleri ve gıda teknolojisi alanlarında eğitim veren lise ve dengi okullardan mezun kişilere bitkisel üretim, hayvancılık, gıda ve su ürünleri sektörlerinde uygulayacakları projeler için hibe desteği sağlanacak.

Uzman Eller Projeleri 2023 başvuruları ne zaman, nereden yapılacak?

  • Mevzuatta belirtilen nitelikleri taşıyan girişimciler, e-devlet şifrelerini kullanarak 8 Mayıs 2023 tarihi saat 23.59'a kadar "https://uzmaneller.tarimorman.gov.tr" adresi üzerinden online olarak başvurularını yapabilecek. Başvuruda zorunlu olan belge ve dokümanlar da online yüklenecek. Başvuru koşullarının yer aldığı 2023/5 No.lu Tebliğ ve Tebliğe bağlı güncel uygulama esasları da aynı linkte yer alıyor.

Uzman Eller Projesi hibe desteği ne kadar?

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, başvurusu uygun bulunan girişimcilere 250 bin liraya kadar yüzde 100 hibe desteği verilecek.


#uzman eller projesi
#Tarım ve Orman Bakanlığı
#hibe desteği
#e devlet
2 saat önce
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Uzman Eller Projeleri 2023 başvuruları başladı
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