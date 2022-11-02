WhatsApp’tan yeni özellik: Ekran görüntüsü almak engelleniyor

Dünya üzerinde milyonlarca aktif kullanıcıya sahip WhatsApp geçtğimiz aylarda ‘’Daha Fazla Gizlilik, Daha Fazla Koruma ve Daha Fazla Kontrol Sağlayan Yeni Özellikler’’ adlı bir makale yayınlamıştı. Gelen birçok yeni özellikten en dikkat çekeni ise Ekran görüntüsü almanın engellenmesi oldu.

WHATSAPP EKRAN GÖRÜNTÜSÜ ALMAK NEDEN ENGELLENDİ?

Facebook'un kurucusu Mark ZUCKERBERG bu tarz çalışmaların kullanıcıları güvende olduğunu hissetirmek ve onların hassas verilerini kötü niyetli insanlardan korumak için planlandığını söyledi.

Bundan böyle "bir kez görüntüle" seçeneği eşliğinde yayımlanan medya içeriklerinin (fotoğraf ve video) ekran görüntüsü alınamayacak ve / veya videosu çekilemeyecek. Bu iki işlemden herhangi birini yapmak isteyenlerin ekranında "Ekran Görüntüsü Engellendi" başlığı altında şu uyarı mesajı gelecek: "Daha fazla gizlilik için bu ekran görüntüsü engellendi."

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WHATSAPP BAŞKA HANGİ ÖZELLİKLER OLACAK?

Çevrimiçi Olduğunuzda Sizi Kimlerin Görebileceğini Seçin

Çevrimiçi görünürlüğünüzü gizli tutmak istediğiniz anlar için, çevrimiçi olduğunuzda sizi kimlerin görebileceğini ve göremeyeceğini seçme özelliği sunuldu. Bu özellik, bu ay tüm kullanıcılara sunulmaya başlayacak.

Gruplardan Sessizce Ayrılma

Herkesin fark etmesine gerek kalmadan bir gruptan gizlice çıkmak artık mümkün olacak. Gruptan Ayrılırken tüm grup yerine sadece yöneticiler bilgilendirilecek. Bu özellik, bu ay tüm kullanıcılara sunulmaya başlayacak.