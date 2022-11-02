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WhatsApp’tan yeni özellik: Ekran görüntüsü almak engelleniyor

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp geçtiğimiz aylarda duyurusunu yaptığı ekran görüntüsü gizlilik özelliğini kullanıma sundu. Yeni gelen güncelleme ile kullanıcılar WhatsApp’ta ekran görüntüsü alamayacak. Artık bir kez görüntüle özelliği üzerinden gönderilen medyaların ekran görüntüsü normal olarak alınamayacak, aynı zamanda video formatındaki ekran görüntü kaydına da izin verilmeyecek. Peki WhatsApp ekran görüntüsü almak neden engellendi? Başka hangi özellikler olacak? İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
WhatsApp’tan yeni özellik: Ekran görüntüsü almak engelleniyor
WhatsApp

Dünya üzerinde milyonlarca aktif kullanıcıya sahip WhatsApp geçtğimiz aylarda ‘’Daha Fazla Gizlilik, Daha Fazla Koruma ve Daha Fazla Kontrol Sağlayan Yeni Özellikler’’ adlı bir makale yayınlamıştı. Gelen birçok yeni özellikten en dikkat çekeni ise Ekran görüntüsü almanın engellenmesi oldu.

WHATSAPP EKRAN GÖRÜNTÜSÜ ALMAK NEDEN ENGELLENDİ?

Facebook'un kurucusu Mark ZUCKERBERG bu tarz çalışmaların kullanıcıları güvende olduğunu hissetirmek ve onların hassas verilerini kötü niyetli insanlardan korumak için planlandığını söyledi.

Bundan böyle "bir kez görüntüle" seçeneği eşliğinde yayımlanan medya içeriklerinin (fotoğraf ve video) ekran görüntüsü alınamayacak ve / veya videosu çekilemeyecek. Bu iki işlemden herhangi birini yapmak isteyenlerin ekranında "Ekran Görüntüsü Engellendi" başlığı altında şu uyarı mesajı gelecek: "Daha fazla gizlilik için bu ekran görüntüsü engellendi."

WHATSAPP BAŞKA HANGİ ÖZELLİKLER OLACAK?

Çevrimiçi Olduğunuzda Sizi Kimlerin Görebileceğini Seçin

Çevrimiçi görünürlüğünüzü gizli tutmak istediğiniz anlar için, çevrimiçi olduğunuzda sizi kimlerin görebileceğini ve göremeyeceğini seçme özelliği sunuldu. Bu özellik, bu ay tüm kullanıcılara sunulmaya başlayacak.

Gruplardan Sessizce Ayrılma

Herkesin fark etmesine gerek kalmadan bir gruptan gizlice çıkmak artık mümkün olacak. Gruptan Ayrılırken tüm grup yerine sadece yöneticiler bilgilendirilecek. Bu özellik, bu ay tüm kullanıcılara sunulmaya başlayacak.

WhatsApp'a üç yeni özellik: Ekran görüntüsü almak engellenecek
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Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından olan WhatsApp, sürekli yeni özellikler üzerinde çalışıyor.

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Şirket son olarak üç yeni özelliği yayına almaya çok yaklaşmış durumda.
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Gruplardan sessizce ayrılmak ve çevrimiçi durumunu gizlemek gibi özelliklerin geliştirildiği daha önce sızmıştı.
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Yakın zamanda bu iki özelliğin tüm kullanıcıların erişimine sunulması bekleniyor.
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WhatsApp son olarak tek seferlik paylaşımlara ilişkin yeni bir adım atıyor.

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Güvenlik kurallarını sertleştiren WhatsApp sadece bir kere görüntülenecek mesajlar özelliğini geliştirmişti.

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Ancak bu uygulamanın da bir güvenlik açığı bulunuyordu. Siz karşınızdakine tek sefer görmesi için fotoğraf atsanız bile sistem ekran görüntüsü almayı engelleyemiyordu. Bu da amacın dışına çıkmak anlamına geliyordu.

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Yakında yapılacak geliştirmeyle tek seferlik mesajlar açıldığında telefonun ekran görüntüsü alma özelliği devre dışı kalacak.

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Dünya genelinde kullanılan WhatsApp geçtiğimiz yıllarda gönderilen mesajların silinebilmesine imkan tanımıştı. Şirket bu özelliği daha da geliştirdi.

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Son güncellemelere göre gönderilen bir mesaj silmek için 60 saate sahip olacaksınız.

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WABetainfo’nun haberine göre, WhatsApp Android 2.22.16.3 sürümü ile birlikte durum güncellemesinde sesli mesaj seçeneğini de ekleyecek.

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Kullanıcılar fotoğraf ve videolara ek olarak sesli notlar da paylaşabilecekler. WhatsApp bu özelliğin adını “voice status” olarak belirledi.

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Görüntülerde durum sayfasının alt tarafında artık bir mikrofon simgesi bulunuyor ve kullanıcılar bu düğmeye basarak sesli notlarını kaydedip diğer WhatsApp kullanıcıları ile paylaşabiliyorlar.

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Mikrofonun altında, alışılageldik metin, fotoğraf, video paylaşma seçenekleri yer alıyor.

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Whatsapp, sesli durum bildirimlerini uçtan uca şifreleyecek ve sadece seçilen kişilere gösterecek.

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WhatsApp'a üç yeni özellik: Ekran görüntüsü almak engellenecek
Dünyada en fazla kullanıcıya sahip olan mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta mesaj silme özelliğinin süre sınırının 60 saate çıkacağı ortaya çıkmıştı. Şirket, şimdi de tek seferlik fotoğraf gönderiminde ekran görüntüsü almayı engelleme üzerinde çalışıyor. Ayrıca, gruplardan sessizce ayrılma ve çevrimiçi durumu gizleme özelliği de kısa sürede kullanıcıların hizmetine sunulacak.


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