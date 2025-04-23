Yalova, Kocaeli ve Tekirdağ'da yarın (24 Nisan) okullar tatil mi? Valiliklerden son dakika açıklama

Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin arından okulların tatil olma durumu da gündeme geldi. Özellikle Tekirda, Yalova, Kocaeli illerindeki öğrenciler yarın okullar tatil mi? 24-25 Nisan okullar tatil edildi mi? sorularını merak ederken Valiliklerden son dakika açıklaması yapıldı. İşte Yalova, Kocaeli ve Tekirdağ'da okulların tatil edilmesine ilişkin resmi açıklamalar.
Yalova, Kocaeli ve Tekirdağ Valiliklerinden son dakika tatil açıklaması geldi. İstanbul'da meydana gelen şiddetli depremin ardından kette iki gün eğitime ara verilmişti. Kocaeli, Yalova ve Tekirdağ'da da öğrencilerin merakla beklediği tatil haberi gecikmedi. İşte valiliklerden yapılan tatil açıklaması.
TEKİRDAĞ'DA YARIN (24 NİSAN) OKULLAR TATİL Mİ?
Valilikten yapılan açıklamada, Marmara Denizi, Silivri açıklarında 6,2 büyüklüğünde meydana gelen deprem nedeniyle kentteki ilk ve orta dereceli okullarda ve kreşlerde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi.
Öte yandan, kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile, malul gazi ve 10 yaşından küçük çocuğu olan annelerin de bu süre içerisinde herhangi bir işleme gerek duyulmaksızın idari izinli sayılacağı aktarılırdı. Sağlık ve güvenlik birimlerinde görev yapan personelin izin kapsamı dışında olduğu ifade edildi.
KOCAELİ'NDE OKULLAR TATİL Mİ?
Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Marmara Denizi İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem İlimizde de hissedilmiştir.
Kamu kurumlarında çalışan malül gazi, hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel ile eğitim öğretime devam eden 10 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personellerimiz ( kurum çalışma işleyişinde mesaisi zaruri olanlar hariç ) (1) bir gün idari izinli sayılacaktır.
Geçmiş olsun dileklerimizle kamuoyuna saygıyla duyurulur.
YALOVA'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Yalova Valisi Dr.Hülya Kaya, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;