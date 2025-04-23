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Yalova, Kocaeli ve Tekirdağ'da yarın (24 Nisan) okullar tatil mi? Valiliklerden son dakika açıklama

Yalova, Kocaeli ve Tekirdağ'da yarın (24 Nisan) okullar tatil mi? Valiliklerden son dakika açıklama

23:0223/04/2025, Çarşamba
G: 23/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Tekirdağ'da yarın okullar tatil edildi
Tekirdağ'da yarın okullar tatil edildi

Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin arından okulların tatil olma durumu da gündeme geldi. Özellikle Tekirda, Yalova, Kocaeli illerindeki öğrenciler yarın okullar tatil mi? 24-25 Nisan okullar tatil edildi mi? sorularını merak ederken Valiliklerden son dakika açıklaması yapıldı. İşte Yalova, Kocaeli ve Tekirdağ'da okulların tatil edilmesine ilişkin resmi açıklamalar.

Yalova, Kocaeli ve Tekirdağ Valiliklerinden son dakika tatil açıklaması geldi. İstanbul'da meydana gelen şiddetli depremin ardından kette iki gün eğitime ara verilmişti. Kocaeli, Yalova ve Tekirdağ'da da öğrencilerin merakla beklediği tatil haberi gecikmedi. İşte valiliklerden yapılan tatil açıklaması.


TEKİRDAĞ'DA YARIN (24 NİSAN) OKULLAR TATİL Mİ?

Tekirdağ Valiliği, İstanbul'daki depremler sebebiyle
yarın okullarda eğitime ara verildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Marmara Denizi, Silivri açıklarında 6,2 büyüklüğünde meydana gelen deprem nedeniyle kentteki ilk ve orta dereceli okullarda ve kreşlerde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi.


Öte yandan, kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile, malul gazi ve 10 yaşından küçük çocuğu olan annelerin de bu süre içerisinde herhangi bir işleme gerek duyulmaksızın idari izinli sayılacağı aktarılırdı. Sağlık ve güvenlik birimlerinde görev yapan personelin izin kapsamı dışında olduğu ifade edildi.


KOCAELİ'NDE OKULLAR TATİL Mİ?

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Marmara Denizi İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem İlimizde de hissedilmiştir.

24 Nisan 2025 Perşembe günü İlimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursları (uygulamalı sürüş eğitimleri hariç) ve diğer tüm kurslarda (rehabilitasyon merkezleri ve açık öğretim Kurumları dahil)
eğitim ve öğretime ( 1 ) bir gün ara verilmiştir.

Kamu kurumlarında çalışan malül gazi, hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel ile eğitim öğretime devam eden 10 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personellerimiz ( kurum çalışma işleyişinde mesaisi zaruri olanlar hariç ) (1) bir gün idari izinli sayılacaktır.

Geçmiş olsun dileklerimizle kamuoyuna saygıyla duyurulur.

YALOVA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Yalova Valisi Dr.Hülya Kaya, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;


İlimizde yapılan incelemelerde okullarımızda herhangi bir hasar tespit edilmemiştir. Ancak öğrenci ve velilerimizin kaygıları göz önünde bulundurularak resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında
24.04.2025 Perşembe günü eğitim- öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir.
Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan; engelli personel, hamileler, 10 yaş altı çocuğu bulunan anneler ve malül gaziler, herhangi bir işleme gerek duyulmaksızın bir gün idari izinli sayılacaktır.


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Yalova, Kocaeli ve Tekirdağ'da yarın (24 Nisan) okullar tatil mi? Valiliklerden son dakika açıklama