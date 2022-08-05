Özgün YAŞ kararları 2022 atama ve terfi listesi açıklandı
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YAŞ kararları 2022 atama ve terfi listesi açıklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yaklaşık 1 saat süren YAŞ toplantısı sona erdi. Buna göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla Yüksek Askeri Şura kararları kapsamında emekliye sevk edilenler, terfi alanlar ve görev süresi uzatılanların isimler atama ve terfi listesi belli oldu. Peki, TSK emekliye sevk edilenler, terfi alanlar ve görev süresi uzatılanlar kimler? İşte YAŞ kararları 2022 atama ve terfi listesi...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
YAŞ KARARLARI 2022: Terfi ettirilen ve atanan Hava Kuvvetleri Komutanları, Kara Kuvvetleri Komutanları ve Deniz Kuvvetleri Komutanları listesi
YAŞ kararları 2022

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları açıklandı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi.

YAŞ KARARLARI 2022 ATAMA VE TERFİ ALAN İSİMLER

Yüksek Askeri Şura'da, 30 Ağustos 2022'den geçerli olmak üzere 16 general ve amiral bir üst rütbeye, 47 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi.

Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu Deniz Kuvvetleri Komutanlığına, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan Hava Kuvvetleri Komutanlığına atandı.

Hava Eğitim Komutanı Korgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu orgeneralliğe, 7. Kolordu Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Azerbaycan Görev Grup Komutanı Tümgeneral Bahtiyar Ersay, Hava Harp Okulu Komutanı Tümgeneral İsmail Günaydın korgeneralliğe terfi ettirildi.

38 general ve amiralin emekliye sevk edilmesinin ardından Erzurum 9. Kolordu, Elazığ 8. Kolordu, Edirne 54. Mekanize Piyade Tugayı, Tekirdağ 95. Zırhlı Tugayı ve Bingöl 49. Komando Tugayı’nın da bulunduğu pek çok kritik birliğe yeni komutanlar atanacak.

KARA KUVVETLERİ’NDE TÜMGENERALLİĞE TERFİ EDENLER

Libya Görev Grup Komutanı Tuğgeneral Osman Aytaç

9. Komando Tugayı Tuğgeneral Mustafa Koşan

İskenderun 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Alparslan Kılınç

Çukurca 2. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Fethi Oltular

Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanı Tuğgeneral Sinan Eren

Tuğgeneral Tamer Atay

DENİZ KUVVETLERİ’NDE TÜMAMİRALLİĞE TERFİ EDENLER

Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Enstitüsü Komutanı Tuğamiral Rafet Oktar

Deniz Harp Okulu Komutanı Tuğamiral Erhan Aydın

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Personel Daire Başkanı Tuğamiral Nihat Baran

HAVA KUVVETLERİ’NDE TÜMGENERALLİĞE TERFİ EDENLER

Balıkesir Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ergin Dinç

Washington Silahlı Kuvvetler Ataşesi Tuğgeneral Kadircan Kottaş

Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Ali Özmen

KARA KUVVETLERİ’NDE TUĞGENERALLİĞE TERFİ ETTİRİLEN ALBAYLAR

Bilal Çokay

Aydın Kılıç

Ali İhsan Bulut

Cem Kamil Sağcan

Süleyman Akbay

Levent Sabahattin Güldağı

Gökhan Çelik

Önder Durgut

Burak Asal

Ali Aydın Torun

Fatih Akpınar

Ali Mete

Ahmet Nasuhoğlu

Abdülkadir Akturan

Bülent Tanrıverdi

Aytuğ Yörüyüş

Erdal Köse

Rüştü Topçu

Rıza Kocabaş

Yasin Bulut

İsmail Analı

Yüksel Kolcu

İsa Baydilli

Ahmet Hamdi Ataç

Ümit Ersoy

Sait Cengiz Özsoy

Hakan Durmazpınar

Veli Doğan

DENİZ KUVVETLERİ’NDE TUĞGENERALLİĞE TERFİ ETTİRİLEN ALBAYLAR

Tayfun Karataş

Mehmet Savaş Eser

Selçuk Akarı

Özgür Erken

Timur Yılmaz

Mustafa Biçen

Yücel Darcan

Korkut Şen

HAVA KUVVETLERİ’NDE TUĞGENERALLİĞE TERFİ ETTİRİLEN ALBAYLAR

Mehmet Serkan Dan

Kubilay Koşucu

Hüseyin Sabri Akyol

Gürtaç Kayapınar

Cihangir Kemal Yüzçelik

Soner Oran

Kubilay Uzun

İhsan Kaplan

Hakan Cirit

Levent Kefal

Yavuz Matur

EMEKLİYE SEVK EDİLEN GENERAL VE AMİRALLER

KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI: Tümgeneral Erhan Uzun, Tümgeneral İdris Acartürk, Tuğgeneral Göksel Sevindik, Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali, Tuğgeneral Faruk Yıldırım, Tuğgeneral Oğuz Tozak, Tuğgeneral Sadettin Alp Ergin, Tuğgeneral Selçuk Yavuz, Tuğgeneral Taner Uysal, Tuğgeneral Engin Candaş, Tuğgeneral Sebahattin Türker, Tuğgeneral Mehmet Rifat Alkan, Tuğgeneral Yücel Özel, Tuğgeneral Dündar Şahin Güngör, Tuğgeneral Mustafa Enis Koç, Tuğgeneral Oktay Ağbuga, Tuğgeneral Ali Fuat Arıkan, Tuğgeneral Adem Çakır, Tuğgeneral Hüseyin Aziz Çetinkaya, Tuğgeneral Mustafa Köse.

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI: Oramiral Adnan Özbal, Tümamiral Ayhan Gedik, Tümamiral Hasan Özyurt, Tuğamiral Hüseyin Sami Uyar, Tuğamiral Ahmet Cevdet Kaplan, Tuğamiral Ayhan Türker Koçpınar, Tuğamiral Aykut Manioğlu ve Tuğamiral Hasan Çankaya.

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI: Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Korgeneral Mehmet Özlü, Tümgeneral Kutlay Demir, Tümgeneral Ali Serin, Tuğgeneral Yusuf Erge, Tuğgeneral Oğuz Okuyucu, Tuğgeneral Bekir Erdal Özgenç, Tuğgeneral Gürel Özusta, Tuğgeneral Gökhan Ergün ve Tuğgeneral Aziz Adalı.

GÖREV SÜRESİ BİR YIL UZATILAN GENERAL VE AMİRALLER

KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI: Korgeneral Yavuz Türkgenci, Korgeneral Kemal Yeni, Korgeneral Sinan Yayla, Tümgeneral Mustafa Oğuz, Tuğgeneral Burhan Aktaş, Tuğgeneral Hurşit Ağırcan, Tuğgeneral Ahmet Kasa, Tuğgeneral Mücahit Zorlutuna, Tuğgeneral Mehmet Özeren, Tuğgeneral Özkan Ulutaş, Tuğgeneral Alper Eser, Tuğgeneral Ahmet İbiş, Tuğgeneral Osman Alp, Tuğgeneral Mehmet Yasin Kalın, Tuğgeneral Şefik Atak, Tuğgeneral Faruk Metin, Tuğgeneral Nihat Ergün, Tuğgeneral Mustafa Köksal ve Tuğgeneral Remzi Albasan.

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI: Tümamiral İbrahim Özdem Koçer, Tuğamiral Bülent Turan, Tuğamiral Mehmet Baybars Küçükatay, Tuğamiral Yavuz Kılıç, Tuğamiral Fikret Esin, Tuğamiral Recep Erdinç Yetkin, Tuğamiral Serhat Sözbir, Tuğamiral Alper Yeniel, Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, Tuğamiral Ercan Kireçtepe, ve Tuğamiral Semih Ozangüç.

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI: Tümgeneral Göksel Kahya, Tuğgeneral Kemal Turan, Tuğgeneral Fidan Yüksel, Tuğgeneral Necati Gündüz, Tuğgeneral Bülent Çetin, Tuğgeneral Gürhan Ergürhan, Tuğgeneral Sadık Uygur, Tuğgeneral Tansel Çokuysal, Tuğgeneral Ali Öztürk.

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