YAŞ kararları 2022 atama ve terfi listesi açıklandı

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları açıklandı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi.YAŞ KARARLARI 2022 ATAMA VE TERFİ ALAN İSİMLER
Yüksek Askeri Şura'da, 30 Ağustos 2022'den geçerli olmak üzere 16 general ve amiral bir üst rütbeye, 47 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi.
Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi.
Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu Deniz Kuvvetleri Komutanlığına, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan Hava Kuvvetleri Komutanlığına atandı.
Hava Eğitim Komutanı Korgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu orgeneralliğe, 7. Kolordu Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Azerbaycan Görev Grup Komutanı Tümgeneral Bahtiyar Ersay, Hava Harp Okulu Komutanı Tümgeneral İsmail Günaydın korgeneralliğe terfi ettirildi.
38 general ve amiralin emekliye sevk edilmesinin ardından Erzurum 9. Kolordu, Elazığ 8. Kolordu, Edirne 54. Mekanize Piyade Tugayı, Tekirdağ 95. Zırhlı Tugayı ve Bingöl 49. Komando Tugayı’nın da bulunduğu pek çok kritik birliğe yeni komutanlar atanacak.
KARA KUVVETLERİ’NDE TÜMGENERALLİĞE TERFİ EDENLER
Libya Görev Grup Komutanı Tuğgeneral Osman Aytaç
9. Komando Tugayı Tuğgeneral Mustafa Koşan
İskenderun 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Alparslan Kılınç
Çukurca 2. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Fethi Oltular
Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanı Tuğgeneral Sinan Eren
Tuğgeneral Tamer Atay
DENİZ KUVVETLERİ’NDE TÜMAMİRALLİĞE TERFİ EDENLER
Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Enstitüsü Komutanı Tuğamiral Rafet Oktar
Deniz Harp Okulu Komutanı Tuğamiral Erhan Aydın
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Personel Daire Başkanı Tuğamiral Nihat Baran
HAVA KUVVETLERİ’NDE TÜMGENERALLİĞE TERFİ EDENLER
Balıkesir Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ergin Dinç
Washington Silahlı Kuvvetler Ataşesi Tuğgeneral Kadircan Kottaş
Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Ali Özmen
KARA KUVVETLERİ’NDE TUĞGENERALLİĞE TERFİ ETTİRİLEN ALBAYLAR
Bilal Çokay
Aydın Kılıç
Ali İhsan Bulut
Cem Kamil Sağcan
Süleyman Akbay
Levent Sabahattin Güldağı
Gökhan Çelik
Önder Durgut
Burak Asal
Ali Aydın Torun
Fatih Akpınar
Ali Mete
Ahmet Nasuhoğlu
Abdülkadir Akturan
Bülent Tanrıverdi
Aytuğ Yörüyüş
Erdal Köse
Rüştü Topçu
Rıza Kocabaş
Yasin Bulut
İsmail Analı
Yüksel Kolcu
İsa Baydilli
Ahmet Hamdi Ataç
Ümit Ersoy
Sait Cengiz Özsoy
Hakan Durmazpınar
Veli Doğan
DENİZ KUVVETLERİ’NDE TUĞGENERALLİĞE TERFİ ETTİRİLEN ALBAYLAR
Tayfun Karataş
Mehmet Savaş Eser
Selçuk Akarı
Özgür Erken
Timur Yılmaz
Mustafa Biçen
Yücel Darcan
Korkut Şen
HAVA KUVVETLERİ’NDE TUĞGENERALLİĞE TERFİ ETTİRİLEN ALBAYLAR
Mehmet Serkan Dan
Kubilay Koşucu
Hüseyin Sabri Akyol
Gürtaç Kayapınar
Cihangir Kemal Yüzçelik
Soner Oran
Kubilay Uzun
İhsan Kaplan
Hakan Cirit
Levent Kefal
Yavuz Matur
EMEKLİYE SEVK EDİLEN GENERAL VE AMİRALLER
KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI: Tümgeneral Erhan Uzun, Tümgeneral İdris Acartürk, Tuğgeneral Göksel Sevindik, Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali, Tuğgeneral Faruk Yıldırım, Tuğgeneral Oğuz Tozak, Tuğgeneral Sadettin Alp Ergin, Tuğgeneral Selçuk Yavuz, Tuğgeneral Taner Uysal, Tuğgeneral Engin Candaş, Tuğgeneral Sebahattin Türker, Tuğgeneral Mehmet Rifat Alkan, Tuğgeneral Yücel Özel, Tuğgeneral Dündar Şahin Güngör, Tuğgeneral Mustafa Enis Koç, Tuğgeneral Oktay Ağbuga, Tuğgeneral Ali Fuat Arıkan, Tuğgeneral Adem Çakır, Tuğgeneral Hüseyin Aziz Çetinkaya, Tuğgeneral Mustafa Köse.
DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI: Oramiral Adnan Özbal, Tümamiral Ayhan Gedik, Tümamiral Hasan Özyurt, Tuğamiral Hüseyin Sami Uyar, Tuğamiral Ahmet Cevdet Kaplan, Tuğamiral Ayhan Türker Koçpınar, Tuğamiral Aykut Manioğlu ve Tuğamiral Hasan Çankaya.
HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI: Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Korgeneral Mehmet Özlü, Tümgeneral Kutlay Demir, Tümgeneral Ali Serin, Tuğgeneral Yusuf Erge, Tuğgeneral Oğuz Okuyucu, Tuğgeneral Bekir Erdal Özgenç, Tuğgeneral Gürel Özusta, Tuğgeneral Gökhan Ergün ve Tuğgeneral Aziz Adalı.
GÖREV SÜRESİ BİR YIL UZATILAN GENERAL VE AMİRALLER
KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI: Korgeneral Yavuz Türkgenci, Korgeneral Kemal Yeni, Korgeneral Sinan Yayla, Tümgeneral Mustafa Oğuz, Tuğgeneral Burhan Aktaş, Tuğgeneral Hurşit Ağırcan, Tuğgeneral Ahmet Kasa, Tuğgeneral Mücahit Zorlutuna, Tuğgeneral Mehmet Özeren, Tuğgeneral Özkan Ulutaş, Tuğgeneral Alper Eser, Tuğgeneral Ahmet İbiş, Tuğgeneral Osman Alp, Tuğgeneral Mehmet Yasin Kalın, Tuğgeneral Şefik Atak, Tuğgeneral Faruk Metin, Tuğgeneral Nihat Ergün, Tuğgeneral Mustafa Köksal ve Tuğgeneral Remzi Albasan.
DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI: Tümamiral İbrahim Özdem Koçer, Tuğamiral Bülent Turan, Tuğamiral Mehmet Baybars Küçükatay, Tuğamiral Yavuz Kılıç, Tuğamiral Fikret Esin, Tuğamiral Recep Erdinç Yetkin, Tuğamiral Serhat Sözbir, Tuğamiral Alper Yeniel, Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, Tuğamiral Ercan Kireçtepe, ve Tuğamiral Semih Ozangüç.
HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI: Tümgeneral Göksel Kahya, Tuğgeneral Kemal Turan, Tuğgeneral Fidan Yüksel, Tuğgeneral Necati Gündüz, Tuğgeneral Bülent Çetin, Tuğgeneral Gürhan Ergürhan, Tuğgeneral Sadık Uygur, Tuğgeneral Tansel Çokuysal, Tuğgeneral Ali Öztürk.