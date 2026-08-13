AK Parti döneminde ekonomi

AK Parti kurulduğu ve 2002 yılında başlayan yaklaşık çeyrek asırlık iktidar döneminde, bir çok alanda olduğu gibi ekonomide de ciddi değişim ve dönüşümler oldu.

Türkiye’de 2002 yılında 3600 dolar olan kişi başı gelir 2025 yılında kişi başı gelir 18.040 dolara yükselmiş oldu.

Türkiye 1.6 trilyon dolar GSYH ile dünyada en büyük 20 ekonomi içerisinde 16. sırada yer almaktadır.

Türkiye bu dönemde ciddi miktarda uluslararası doğrudan yatırım aldı. 2002 öncesi yaklaşık 30 yıllık dönemde yalnızca 15 milyar dolar uluslararası doğrudan yatırım çeken Türkiye, 2003 yılından bu döneme kadar 290 milyar doları aşan uluslararası doğrudan yatırım çekti.

Geçmiş dönemlerde ekonomik krizlerin önemli tetikçilerinden biri olan bankacılık sektöründe gerçekleştirilen reformlar sayesinde hem ekonomik istikrar sağlanmış hem de dışarda yaşanan krizlerin etkisi asgariye indirilmiş oldu.

Ekonomik krizleri tetikleyen kamu borcunun GSYH içindeki payı Avrupa ülkelerinin çok altına inmiş, bu sayede yaşanacak olan ekonomik krizlerin önlenmesi kolaylaştığı gibi ekonomi yönetimine geniş bir alan açtığı açıktır.

Sağlıkta gerçekleştirilen dönüşümler ile hastane altyapısının modernizasyonu ve genel sağlık sigortası ile toplumsal refahın seviyesinde önemli bir değişim gerçekleştirildi. adeta sessiz devrim gerçekleştirilmiştir.

Ekonomide iyileşme ile beraber sosyal koruma harcamaların GSYH içindeki payı arttırılmakla birlikte sosyal yardımların kurumsallaşmasını sağlanmış ve sosyal yardımlar tek çatı altında toplanmıştır.

Bu sayede sosyal riskin azaltılması saplanmış ve sessiz bir devrim gerçekleşmiştir.

Ekonomide meydana gelen değişim ve dönüşüm ile bölünmüş yollar, hızlı tren ve havaalanı ağının artırılması yeni şehirlerin ekonomiye katılımının sağlandığı gibi yeni pazarlara erişimin kolaylaştığı bir dönem yaşandı.

Türkiye’de enerji arz güvenliğinde hem kaynak hem de ülke çeşitlendirilmesi yapılmasının yanın da yerli kaynakların üretime katılmasın sağlandığı bir dönem oldu.

Türkiye’nin bölgede enerji merkezi olma konusunda hayata geçirdiği TANAP ve TürkAkım projeleri ve planlanan yeni büyük enerji projeleri ile daha da stratejik bir enerji ülkesi oldu.

Savunma sanayinde dışa bağımlılık azaltılarak bu alana aktarılan kaynaklar sayesinde hem 2000 yıllarda yüzde 20 olan yerlilik oranı yüzde 80 seviyesine çıkarıldı hem de bu alandaki katkı sayesinde bir çok alanda teknolojik ürün üretimin gerçekleşmesi sağlanmış oldu.

Ekonomideki dijitalleşme sayesinde kayıt dışılığın azaltılması ile ortaya çıkan kaynaklar ile büyük altyapı yatırımların gerçekleştiği ve TOKİ ile büyük konut projelerinin hayat geçtiği bir dönem oldu.

Özetle AK Parti dönemi, ekonomide ciddi değişim ve dönüşüm yaşandığı bir dönem olduğu gibi var olan yapısal sorunların çözüldüğü ve çözme kavuşturulacağı bir dönemdir.