Kırılması gereken iki zincir daha var

Mükemmeli talep etmek, imkansızı istemek mevcut birçok fırsatı kaçırmaya neden olduğu sağlıklı bir davranış değildir.

İktisadi bir davranış da değildir, sosyal bir davranış da.

Hatta davranış bozukluğu bile denebilir.

İmkansızı talep etmek insanın kendine fenalık etmesidir.

Dış destekli silahlı terör örgütü PKK’nın bu ülkeye verdiği maddi ve manevi zararların boyutu ölçülemeyecek kadar büyüktür.

Terörün bir çözüm getirmeyeceğine kanaat getiren ve silahı bırakacağını söyleyen bir örgütle iyi ya da kötü bir uzlaşma zemini oluşmuşsa bunu değerlendirmek gerekir.

Devlet iyi niyetli olmak ve adım atmak zorundadır.

Bugün olan budur.

Ülkenin kalkınmasına vurulan silahlı terör zincirinin kırıldığını söyleyen İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, “Bundan sonra ülkemizde silah ve bomba seslerini değil, üretim çarklarının sedasını çok daha güçlü işiteceğimize inancımız tamdır” diyor.

Haklıdır.

Bu ülkeyi her alanda yüzyıldır geri bıraktıran kırılması gereken üç zincir vardı; Cehalet, zaruret ve ihtilaf.

Şimdi ihtilaf zinciri kırıldı iki zincir daha kaldı; Eğitimli cehalet ve derin yoksulluk.

Bu zincirleri de kırarsak geri kalmışlığımıza bahane uydurmak zorunda kalmayacağız.

Hak ettiğimiz refahı bulacağız.

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Türkiye, dünyanın en önemli kuş göç yollarının üzerinde yer alıyor.

İstanbul Küçükçekmece’de tren yolundaki elektrifikasyon hattında göç yolundaki en az 50 leylek akıma kapılarak hayatını kaybetmiş.

İzole edilmemiş elektrik hatları ve demiryolları gibi ulaşım altyapıları, leylekler ve diğer süzülerek göç eden kuşlar için her yıl ölümcül bir risk oluşturuyor.

Bu riskler, elektrik hatlarının izole edilmesi ile azalabilir.

WWF-Türkiye, göçmen kuşlar için elektrik dağıtım şirketlerini ve ilgili kurumları izolasyon yapmaya çağırmış.

Bu dünya sadece insanlara ait değil ; Bitkiler dahil bütün canlılara ait ortak bir alandır.

Unutanlara hatırlatmak sosyal bir görevdir.

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Amasya’nın Suluova ilçesinde geçen yıl tarlada kalan ürününün israf olmaması için bir römork dolusu patatesi halka dağıtan genç çiftçi, bu yıl beklediğinden çok daha fazla ürün alınca tarlada toplam 150 bin TL’ye satabileceği 6 ton patatesi onar kiloluk çuvallara koyup halka ücretsiz dağıttı.

“Neden” diye soranlara şunu söylüyor:

“Geçen yıl tarlada israf olmasın diye patatesleri ücretsiz dağıtınca halktan çok dua aldık . Bu yıl mahsulün çok bereketli olmasını geçen yıl aldığımız dualara yorduk ve ücretsiz dağıtımı her yıl yapma kararı aldık.”

Ders sadece okullardan alınmıyor.

Öğrenci olmasını bilirsen başına gelen her şey derstir.

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İran-ABD gerilimi ve Orta Doğu'daki çatışmalar devam ettikçe en çok kazananlar kimlermiş?

Suudi Aramco, BP, Shell, Chevron, ExxonMobil, TotalEnergies, Eni ve Equinor'un da aralarında bulunduğu dünyanın en büyük sekiz petrol şirketi.

Bu dev şirketler nisan-haziran döneminde yaklaşık 93 milyar dolar net kâr açıkladı.

Bu rakam, şirketlerin dakikada 700 bin doların üzerinde kâr elde ettiği anlamına geliyor.

Koç Holdinge ait TÜPRAŞ şirketi de 2026 yılının ilk altı ayında net dönem kârını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 320 artırmış.

Şirketler yüzde 100 kar ettiklerinde çalışanlarına yüzde 100 zam yapmazlar.

Resmi enflasyon oranında zam yaparlar.

Bu zam da çalışanları sadece ayakta tutmaya yeter.

“Ne ölsünler ne dirilsinler” pozisyonudur bu.

Küresel sermayenin büyük küçük bütün temsilcilerinin en sevdiği sömürme politikası.

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Mesela, yılın ilk yarısı itibarıyla en yüksek kar elde ettiğini açıklayan bankaların birisinden şartları uyup da 3 milyon liralık konut kredisi alan bir kişi ayda %3,24 oranında faizle, aylık 99 bin 365,08 TL taksit ödemesi gerekiyor.

Bankadan aldığı 3 milyon liraya karşılık 120 ay sonunda (yani 10 yıl) bankaya ödemiş olacağı miktar ise 11. 923.809,80 TL’yi buluyor.

Bu arada ayda 99 bin lira taksit ödeyebilme gücü olan birinden bahsediyoruz. Kimse üstüne alınmasın!

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Bugün küresel reklam ve pazarlama harcamalarının yıllık büyüklüğü 700 milyar dolar.

Bu devasa harcamanın tek amacı var; İnsanı tüketen hayvana dönüştürmek.

İnsanın ihtiyaçlarını gidermek refahını artırmak değil; insanın istek ve arzularını değiştirmektir.