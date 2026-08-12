Kırılması gereken iki zincir daha var

Mükemmeli talep etmek, imkansızı istemek mevcut birçok fırsatı kaçırmaya neden olduğu sağlıklı bir davranış değildir.
İktisadi bir davranış da değildir, sosyal bir davranış da.
Hatta davranış bozukluğu bile denebilir.
İmkansızı talep etmek insanın kendine fenalık etmesidir.
Dış destekli silahlı terör örgütü PKK’nın bu ülkeye verdiği maddi ve manevi zararların boyutu ölçülemeyecek kadar büyüktür.
Terörün bir çözüm getirmeyeceğine kanaat getiren ve silahı bırakacağını söyleyen bir örgütle iyi ya da kötü bir uzlaşma zemini oluşmuşsa bunu değerlendirmek gerekir.
Bugün olan budur.
Ülkenin kalkınmasına vurulan silahlı terör zincirinin kırıldığını söyleyen İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, “Bundan sonra ülkemizde silah ve bomba seslerini değil, üretim çarklarının sedasını çok daha güçlü işiteceğimize inancımız tamdır” diyor.
Haklıdır.
Bu zincirleri de kırarsak geri kalmışlığımıza bahane uydurmak zorunda kalmayacağız.
Hak ettiğimiz refahı bulacağız.
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İstanbul Küçükçekmece’de tren yolundaki elektrifikasyon hattında göç yolundaki en az 50 leylek akıma kapılarak hayatını kaybetmiş.
Bu riskler, elektrik hatlarının izole edilmesi ile azalabilir.
WWF-Türkiye, göçmen kuşlar için elektrik dağıtım şirketlerini ve ilgili kurumları izolasyon yapmaya çağırmış.
Unutanlara hatırlatmak sosyal bir görevdir.
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Amasya’nın Suluova ilçesinde geçen yıl tarlada kalan ürününün israf olmaması için bir römork dolusu patatesi halka dağıtan genç çiftçi, bu yıl beklediğinden çok daha fazla ürün alınca tarlada toplam 150 bin TL’ye satabileceği 6 ton patatesi onar kiloluk çuvallara koyup halka ücretsiz dağıttı.
“Neden” diye soranlara şunu söylüyor:
Ders sadece okullardan alınmıyor.
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İran-ABD gerilimi ve Orta Doğu'daki çatışmalar devam ettikçe en çok kazananlar kimlermiş?
Bu dev şirketler nisan-haziran döneminde yaklaşık 93 milyar dolar net kâr açıkladı.
Bu rakam, şirketlerin dakikada 700 bin doların üzerinde kâr elde ettiği anlamına geliyor.
Koç Holdinge ait TÜPRAŞ şirketi de 2026 yılının ilk altı ayında net dönem kârını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 320 artırmış.
Şirketler yüzde 100 kar ettiklerinde çalışanlarına yüzde 100 zam yapmazlar.
Resmi enflasyon oranında zam yaparlar.
Bu zam da çalışanları sadece ayakta tutmaya yeter.
Küresel sermayenin büyük küçük bütün temsilcilerinin en sevdiği sömürme politikası.
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İnsanın ihtiyaçlarını gidermek refahını artırmak değil; insanın istek ve arzularını değiştirmektir.
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