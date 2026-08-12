Kimin ne kaybettiğine bakalım

Ama önce olan bitene bakalım. “Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun”, kamuoyunda bilinen adıyla Terörsüz Türkiye çerçeve yasası TBMM’de 467 kabul, 87 ret, 7 çekimser oyla yasalaştı. Yasa, PKK/KCK’nın silah bırakması ve fiili varlığının sona ermesi şartına bağlı olarak bazı soruşturma, kovuşturma ve cezaların infazının ertelenmesini düzenliyor. “

Kasıtlı öldürme suçları

” kapsam dışı tutuldu. Süreç boyunca yeni bir terör suçu işlenirse erteleme kararı geri alınacak.

Yani ortada genel bir af filan yok

. Şartlı, denetimli, geri döndürülebilir bir mekanizma işleyecek. Buna rağmen sosyal medyada “af yasası”, “ihanet”, “Sevr” gibi başlıklarla akşama kadar aynı cümleler döndü durdu.