Terörsüz Türkiye, ekonomi için ne anlama geliyor?

Türkiye’de 40 yılı aşkın bir dönemdir devam eden terörün sona ermesi, birçok alanda meydana getireceği olumlu değişimlerin yanında ekonomi alanında da önemli değişimleri beraberinde getirecektir.

PEKİ, EKONOMİDE NASIL BİR DEĞİŞİM OLACAKTIR?

Başta güvenlik için yapılan harcamaların bütçe içindeki yükü düşecek ve kaynakların gideceği alanlar değişecektir.

Ağırlıklı olarak güvenliğe giden kaynaklar, yeni dönemde Ar-Ge, eğitim, sağlık, altyapı ve yüksek teknoloji yatırımlarına aktarılacak demektir.

Güvenlik ile ilgili sorunun ortadan kalkması, hem ülkenin kredi derecelendirme notunu olumlu yönde etkileyecek hem de ülke risk priminin (CDS) düşmesine katkı yapacaktır.

Bu da devletin ve özel sektörün çok daha düşük faizle dış borç bulması anlamına gelmektedir.

Uluslararası doğrudan yatırımların girişini etkileyen güvenlik algısının iyileşmesi, ülkeye giren uluslararası doğrudan sermayenin girişinin artması demek.

Uzun yıllar potansiyelin altında kalan Doğu ve Güneydoğu Anadolu’ya yapılacak yatırımlar artacağı gibi bu bölgedeki ekonomik aktivite ile ülke GSYH’nin daha da artmasına önemli katkılar yapacaktır.

Güvenlik nedeniyle atıl kalan tarım arazilerinin üretime açılması, hayvancılık potansiyelin kullanılması ve turizm potansiyelin farkına varılması hem bölge hem de ülke ekonomisine ciddi katkılar sağlayacaktır.

Bölgedeki zengin maden yatakları, petrol arama sahaları ve yenilenebilir enerji potansiyeli ekonomiye kazandırılacağı bir döneme girilecek ve Türkiye’nin enerjide merkez ülke olma hedefine ulaşması daha da kolaylaşacaktır.

Bölgenin birçok ülkeye sınırının olması nedeniyle, güvenlik sorununun giderilmesiyle ülkeler arasında ticaret ve iş birlikleri artacak bu da bölgeye refahı ve huzuru getirecektir.

Sağlanan güven ortamı sayesinde, Türkiye sahip olduğu potansiyeli kullanarak Kalkınma Yolu ve Orta Koridor gibi küresel ticaret ve lojistik merkezi konumuna erişecek demektir.

Diğer yandan, bölgede sağlanan güvenlik nedeniyle diğer bölgelere göçün azalması ve başta da nitelikli iş gücünün bölgede kalması hem bölge ekonomisinin canlanması hem de bölgede istihdamın artışı anlamına gelecektir.

Kısacası, yeni dönemde kaynakların üretime kayması ile ekonomide yıllarca atıl kalan ekonomik potansiyel harekete geçecek ve ülkede yıllarca çözülemeyen bir çok yapısal sorunun çözülmesi de kolaylaşacaktır.

Bu nedenle, Türkiye yeni bir dönemin arifesinde.