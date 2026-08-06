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Ömer Çelikbaşlı
Strum Graz maçının gösterdiği gerçekler...

Strum Graz maçının gösterdiği gerçekler...

Ömer Çelikbaşlı
04:00, 06/08/2026, Perşembe • Yeni Şafak Haber Merkezi
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Strum Graz maçının gösterdiği gerçekler...

Fenerbahçe-Sturm Graz maçının ardından...

Oyuna geçmeden önce Kadıköy'deki atmosfere ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Uzun yıllar sonra ilk kez bu kadar etkileyici bir atmosfer gördüm. Özellikle maç önü ve ilk yarı tüyleri diken diken eden bir atmosfer vardı.

Oyuna geçecek olursak; dün bir kez daha gördük ki Fenerbahçe'nin oyun merkezi Asensio, Guendouzi ve Kante üçlüsü üzerine kuruluyor. Özellikle Kante'nin uzun aranın ardından bu seviyede geri dönmesi gerçekten takdiri hak ediyor.

Savunmada ise Ake ile Skriniar büyük güven veriyor. Önde savunma yapabilen bu iki isim, takımın da daha önde konumlanmasını sağlıyor. Takım boyu kısalıyor, top kaybı sonrası ön alan baskısıyla top kısa sürede yeniden kazanılıyor ve hücum sürekliliği sağlanıyor. Elbette bunda ikinci topları toplayan, rakibin geçişlerini kesen Kante ile Guendouzi'nin payı çok büyük. Ancak ortada önemli bir gerçek var; bu iki oyuncunun 50-55 maçlık sezonu aynı tempoda götürmesi kolay değil. Bu yüzden Fenerbahçe'nin merkeze, benzer dinamizmi verebilecek bir oyuncu transfer etmesi artık bir zorunluluk.

İlk 20 dakikadaki yüksek tempo, birçok maçın kilidini erken açabilecek seviyedeydi. İkinci yarıdaki fiziksel düşüş ise son derece doğal. Takım kamp döneminden yeni çıktı, Asensio da Greenwood da henüz tam ritmini bulmuş değil. Ona rağmen oyunda fark oluşturdular. Bu kadro birlikte oynadıkça hem sistem hem de oyun kalitesi yukarı çıkacaktır.

Bir diğer dikkat çeken detay ise zaman zaman beklerin merkeze girmesi, kanatların ise çizgiye basarak oyunu genişletmesiydi. Bu nedenle Fenerbahçe'nin mutlaka bu oyuna uygun bir sol kanat transferi yapması gerekiyor. Adı geçen bazı oyuncular bu rol için doğru profil değil. Hem geçiş hücumlarında ters topları değerlendirecek hem de yerleşik savunmalara karşı dar alanda fark oluşturabilecek bir kanat şart.

Transfer döneminde süre giderek daralıyor. Kadroda hâlâ ciddi bir oyuncu fazlalığı var. Buna rağmen; Oosterwolde'nin sakatlığı da düşünüldüğünde yerli bir stoper takviyesi artık daha da önemli hale geldi. Görünen o ki önümüzdeki hafta Fenerbahçe adına transfer açısından oldukça hareketli geçecek.

Başlıklar :FenerbahçeStrum GrazÖmer Çelikbaşlı
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