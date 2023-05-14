Yeşil Sol Partisi
YEŞİL SOL PARTİSİ OY ORANI VE MİLLETVEKİLİ SAYISI 2023
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı'nı ve 28. Dönem Milletvekillerini seçmek üzere sandık başına gidiyor. Oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından milyonların gözü 2023 seçim sonuçlarında olacak. Önceki seçimleri birinci olarak bitiren Yeşil Sol Partisi 2023 seçimleri oy oranları ve milletvekili sayısı YSK tarafından açıklanacak.
2023 YEŞİL SOL PARTİSİ NE KADAR OY ALDI?
Cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçları saat 23.59'a kadar ilan edilecek. Yeşil Sol Partisi 2023 Cumhurbaşkanı'nı ve 28. Dönem Milletvekilleri seçimi oy oranı ve milletvekili sayısı da belli olacak. Yeşil Sol Partisi seçim sonuçlarına ilişkin ayrıntıları bilgileri yenisafak.com seçim sayfası üzerinden takip edebilirsiniz.
2018 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ YEŞİL SOL PARTİSİ OY ORANI
24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan % 52,6, Muharrem İnce % 30.6, Selahattin Demirtaş %8.4, Meral Akşener % 7.3, Temel Karamollaoğlu % 0.9, Doğu Perinçek % 0.2 oranında oy aldı.
YEŞİL SOL PARTİSİ MİLLETVEKİLİ SAYISI
Yeşil Sol Partisi'nin milletvekili sayısı 56’dır. TBMM'de toplam 579 milletvekili bulunmaktadır.
24 HAZİRAN 2018 MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ YEŞİL SOL PARTİSİ OY ORANI
24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan 27. dönem milletvekili seçim sonuçlarına göre, AK Parti % 42.6, CHP % 22.6, Yeşil Sol Partisi % 11.7, MHP % 11.1, İYİ Parti % 10 oranında oy aldı. Milletvekili seçim sonuçlarına göre MHP 295, CHP 146, Yeşil Sol Partisi 67, MHP 49, İYİ Parti 43 milletvekili kazandı.