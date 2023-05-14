Türkiye, 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı ile genel seçimleri için sandık başına gidiyor. AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve Yeşil Sol Parti oy oranları oy verme işleminin sona ermesi ile Yüksek Seçim Kurulu’nca duyurulacak. Oy verme işleminin başlamasıyla “AK Parti oy oranı ne kadar, CHP oy oranı ne kadar, MHP oy oranı ne kadar” gibi sorular merak kazandı. 2023 genel seçim sonuçlarına göre AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve Yeşil Sol Parti oy oranları, anlık seçim sonuçları yenisafak.com’da.