Ramazan ayında en çok yapılan tatlılardan biri güllaçtır. Güllaç çok sevilen sütlü bir tatlıdır. Ancak içerisinde şeker bulunduğu için güllacın kalori değeri merak edilir. Diyet yaparken güllaç yenir mi? Ramazanda yenilen güllacın bir idlimi kaç kaloridir? İşte merak edilen bu sorunun yanıtı...