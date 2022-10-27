28- 29 Ekim bankalar, kargolar, noterler açık mı?

2022 yılında Cumartesi gününe denk gelen bayram için 28 Ekim de yarım gün resmi tatil ilan edildi. Bunun üzerine 28 Ekim Cuma 2022 tarihinde resmi kurum ve kuruluşlarda işi olan kişiler arama motorlarında banka, PTT, kargo, noter, eczane, hastane, adliye çalışma saatlerini araştırıyor. İşte detaylar...

28 - 29 EKİM'DE BANKALAR AÇIK MI?

28 Ekim Cuma 2022 tarihinde resmi çalışma süresi olarak yarım gün belirlenmiştir. Bu kapsamda sabah açılış saatinden itibaren faaliyete geçecek olan bankalar, saat 13.00'e kadar hizmetini sürdürecek. 29 Ekim Cumartesi günü kapalı olan bankalar, 30 Ekim'de ise hafta sonu olması sebebiyle hizmet vermeyecek.

28 -29 EKİM PTT AÇIK MI?

28 Ekim Cuma 2022 tarihinde resmi çalışma süresi olarak yarım gün belirlenmiştir. Bu kapsamda sabah açılış saatinden itibaren faaliyete geçecek olan PTT merkezleri, saat 13.00'e kadar hizmetini sürdürecek. 29 Ekim Cumartesi günü kapalı olan PTT, 30 Ekim'de ise hafta sonu olması sebebiyle hizmet vermeyecek.

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28-29 EKİM KARGOLAR AÇIK MI?

28 Ekim Cuma 2022 tarihinde resmi çalışma süresi olarak yarım gün belirlenmiştir. Bu kapsamda sabah açılış saatinden itibaren faaliyete geçecek olan kargo şirketleri, saat 13.00'e kadar hizmetini sürdürecek. Saat 13.00'ten sonra ise kargo şirketinin inisiyatifine bağlı olarak çalışmaya devam edebilecekler.

28-29 EKİM NOTERLER AÇIK MI?

28 Ekim Cuma 2022 tarihinde resmi çalışma süresi olarak yarım gün belirlenmiştir. Bu kapsamda sabah açılış saatinden itibaren faaliyete geçecek olan noterler, saat 13.00'e kadar hizmetini sürdürecek. 29 Ekim Cumartesi günü kapalı olan Noterler, 30 Ekim'de ise hafta sonu olması sebebiyle hizmet vermeyecek.

28-29 EKİM ECZANELER AÇIK MI?

28 Ekim Cuma 2022 tarihinde resmi çalışma süresi olarak yarım gün belirlenmiştir. Bu kapsamda sabah açılış saatinden itibaren faaliyete geçecek olan eczaneler, saat 13.00'e kadar hizmetini sürdürecek. 28 Ekim Cuma günü saat 13.00'ten sonra ise 31 Ekim Pazartesi gününe kadar nöbetçi eczaneler faaliyette olacak.

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28 EKİM CUMA HASTANE ÇALIŞMA SAATLERİ

28 Ekim Cuma 2022 tarihinde resmi çalışma süresi olarak yarım gün belirlenmiştir. Bu kapsamda sabah açılış saatinden itibaren faaliyete geçecek olan hastane poliklinikleri, saat 13.00'e kadar hizmetini sürdürecek. 28 Ekim Cuma günü saat 13.00'ten sonra ise 31 Ekim Pazartesi gününe kadar hastanelerin poliklinikleri değil yalnızca Acil Servis bölümleri açık olacak.