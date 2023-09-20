A Milli Takım’ın yeni teknik direktörü kim oldu?

A Milli Futbol Takımı’nda Teknik Direktör Stefan Kuntz dönemi sona erdi. Stefan Kuntz ile yollarını ayıran A Milli Futbol Takımı'nda, Vincenzo Montella ile anlaşma sağlandı. Süper Lig, İtalya ve İspanya’da önemli takımları çalıştıran İtalyan teknik adam için TFF’den resmi açıklama yapılması bekleniyor. Peki, Vincenzo Montella kimdir, kaç yaşında, hangi takımları çalıştırdı? İşte detaylar.

A MİLLİ TAKIM YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM OLDU?

Stefan Kuntz ile yollarını ayıran A Milli Futbol Takımı'nda, Vincenzo Montella ile anlaşma sağladı. İstanbul'a gelen İtalyan hoca için kısa süre içerisinde resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

Daha önce Adana Demirspor'un başında 76 maçta süre alan Montella, 38 galibiyet, 17 beraberlik ve 21 mağlubiyet aldı. İtalyan hoca 1.72 puan ortalaması yakaladı.

VİNCENZO MONTELLA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Vincenzo Montella, 18 Haziran 1974 tarihinde İtalya'nın Pomigliano d'Arco şehrinde doğdu. 49 yaşındadır.

Futbolculuk kariyerine Empoli'de başlayan Montella, daha sonra Genoa, Sampdoria, Parma, Roma, Sevilla, Milan ve Al-Ahli gibi takımlarda forma giydi. 2009 yılında futbolu bıraktı.

Teknik direktörlük kariyerine 2011 yılında Empoli'de başladı. Daha sonra Fiorentina, Sampdoria, Milan, Sevilla ve Adana Demirspor'u çalıştırdı.

Montella'nın çalıştırdığı takımlar şunlardır:

> Empoli (2011-2012)

> Fiorentina (2012-2015, 2019-2020)

> Sampdoria (2015-2016)

> Milan (2016-2017)

> Sevilla (2017-2018)

> Adana Demirspor (2021-2023)

Montella, Fiorentina ile 2013-14 sezonunda Serie A'da şampiyonluk yaşadı. Sevilla ile de 2015-16 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'ni kazandı.







