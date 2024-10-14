Son dakika deprem haberleri merakla takip ediliyor. Deprem mi oldu ? sorusu, özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde yaşayan vatandaşlar tarafından sıkça soruluyor. 14 Ekim 2024 tarihine ait deprem verilerine göre, Türkiye'de çeşitli bölgelerde farklı büyüklüklerde depremler meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin sağladığı son depremler listesi , artçı depremler ve anlık veriler ile güncelleniyor. Türkiye’nin aktif fay hatları üzerinde yer alması, bu bölgelerde zaman zaman depremlerin yaşanmasına neden oluyor. Güncel deprem bilgilerine ulaşmak isteyenler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin verilerini takip ederek depremin nerede, saat kaçta, kaç büyüklüğünde, yerin kaç kilometre altında olduğu anlık olarak takip edilmekte.

AFAD-KANDİLLİ son depremler listesi: Son dakika depremleri! Deprem nerede ne zaman oldu?

AFAD son depremler listesi ve en son deprem nerede oldu sorusunun cevabı, AFAD'ın yayınladığı canlı deprem haritası üzerinden anlık olarak erişilebiliyor. Bu harita, Türkiye genelindeki depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü hakkında güncel bilgiler sunarak, vatandaşların depremler hakkında bilinçli kararlar almasına yardımcı oluyor. Depremlerin hangi bölgelerde meydana geldiğini görmek, yerel yönetimlerin acil durum hazırlıklarını ve halkın güvenliğini artırmak için büyük önem taşıyor. AFAD, meydana gelen depremlerle ilgili detaylı verileri paylaşarak, hem yerel halkı hem de yetkilileri bilgilendirmektedir.

Pamukkale (Denizli): 1.1 büyüklüğünde, 7.24 km derinlikte (03:52)

Akhisar (Manisa): 1.0 büyüklüğünde, 8.49 km derinlikte (03:29)

Sincik (Adıyaman): 1.6 büyüklüğünde, 6.95 km derinlikte (02:36)

Sincik (Adıyaman): 2.0 büyüklüğünde, 6.95 km derinlikte (02:35)

Saimbeyli (Adana): 1.9 büyüklüğünde, 6.64 km derinlikte (02:24)

Ege Denizi (Çeşme, İzmir): 1.6 büyüklüğünde, 12.81 km derinlikte (02:21)

Göksun (Kahramanmaraş): 1.4 büyüklüğünde, 7.0 km derinlikte (02:11)

Saimbeyli (Adana): 3.9 büyüklüğünde, 7.03 km derinlikte (00:29)

Biga (Çanakkale): 1.0 büyüklüğünde, 7.07 km derinlikte (00:14)

Varto (Muş): 2.4 büyüklüğünde, 6.85 km derinlikte (23:31, 13 Ekim)

Nurhak (Kahramanmaraş): 2.8 büyüklüğünde, 7.04 km derinlikte (21:22, 13 Ekim)

Ege Denizi (Gökova Körfezi, Milas): 1.7 büyüklüğünde, 9.25 km derinlikte (20:37, 13 Ekim)

Saimbeyli (Adana): 2.5 büyüklüğünde, 12.83 km derinlikte (18:34, 13 Ekim)

Merkez (Afyonkarahisar): 3.0 büyüklüğünde, 6.95 km derinlikte (18:31, 13 Ekim)

Torbalı (İzmir): 1.5 büyüklüğünde, 7.0 km derinlikte (16:58, 13 Ekim)

Deprem nedir, nasıl meydana gelir?

Deprem, yer kabuğunda meydana gelen ani kırılmalar sonucu oluşan ve sarsıntılarla kendini gösteren doğal bir afettir. Yer kabuğundaki bu ani hareketler, biriken enerjinin aniden serbest kalmasıyla ortaya çıkar ve dalgalar halinde yeryüzüne yayılır. Bu sarsıntılar, yüzeyde yer alan yapıların ve yer şekillerinin titremesine ve bazen yıkıcı hasarlara neden olabilir.

Depremler, genellikle fay hatları boyunca oluşur. Fay hatları, yer kabuğunun farklı plakalarının hareket ettiği zayıf bölgelerdir. Dünya'nın kabuğu, birbiriyle etkileşim halinde olan çeşitli tektonik plakalar halinde yapılandırılmıştır. Bu plakalar birbirine doğru, birbirinden uzak veya yan yana hareket edebilir. Bu hareketler sonucunda fay hatları üzerinde gerilim birikir ve bu gerilim serbest kaldığında deprem meydana gelir.

Depremden korunma yolları

Depremden korunma, hazırlıklı olmak ve doğru önlemleri almakla mümkündür. Deprem öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler, güvenliği sağlamak için büyük önem taşır. İşte depremden korunma yolları:

Deprem Öncesinde Alınacak Önlemler

Güvenli Bir Acil Durum Planı Hazırlayın:

Ailenizle birlikte, deprem sırasında ve sonrasında nasıl hareket edeceğinizi belirleyen bir acil durum planı oluşturun. Acil durum çantası hazırlayın; içinde su, yiyecek, ilk yardım malzemeleri, el feneri, yedek pil, çakı ve önemli belgelerin kopyaları bulunsun.

Eşyaları Sabitleyin:

Dolap, raf, kitaplık ve diğer büyük eşyaları duvara sabitleyin. Bu, deprem sırasında devrilmelerini ve yaralanmalara neden olmalarını engeller. Ağır eşyaları alt raflara yerleştirerek düşme riskini azaltın.

Güvenli Alanlar Belirleyin:

Evde, iş yerinde ve okullarda, deprem sırasında güvenli olacak masanın altı veya sağlam bir duvar köşesi gibi yerleri belirleyin.

Yapısal Güvenlik Sağlayın:

Yaşadığınız binanın depreme dayanıklı olup olmadığını kontrol ettirin. Gerekiyorsa, bina güçlendirme çalışmaları yaparak yapısal güvenliği artırın.

Deprem Sırasında Yapılacaklar

Sarsıntı Anında Güvenli Pozisyon Alın:

Çök-Kapan-Tutun yöntemini uygulayın: Diz çökün, başınızı ve boynunuzu koruyacak şekilde kapanın ve sabit bir yere tutunun. Masa, çalışma masası gibi koruma sağlayacak bir mobilyanın altına girin. Eğer bu mümkün değilse, iç duvarların köşelerine veya sağlam bir mobilyanın yanına sığınarak başınızı ellerinizle koruyun.

Panik Yapmayın ve Merdivenleri Kullanmayın:

Sarsıntı sırasında dışarı çıkmak, merdivenleri veya asansörleri kullanmak tehlikeli olabilir. Sarsıntı bitene kadar bulunduğunuz yerde kalın.

Pencerelerden ve Camlardan Uzak Durun:

Kırılabilecek camlardan veya ağır nesnelerin düşebileceği yerlerden uzak durun.

Deprem Sonrasında Yapılacaklar

Güvenli Bir Şekilde Dışarı Çıkın:

Sarsıntı bittikten sonra dikkatli bir şekilde binadan çıkın. Merdivenleri kullanın ve asansörlerden kaçının.

Bina dışında elektrik hatlarından, devrilebilecek direklerden ve hasar görmüş binalardan uzak durun.

Gaz, Su ve Elektriği Kapatın:

Gaz sızıntısı, elektrik kaçağı gibi riskleri önlemek için vanaları kapatın. Bu, yangın ve patlama riskini azaltır.

Acil Durum Yetkililerinin Yönergelerine Uyun:

Radyo, internet veya diğer iletişim kanallarını kullanarak AFAD ve diğer yetkililerin açıklamalarını takip edin. Yardım ekiplerine doğru bilgi vererek kurtarma çalışmalarını kolaylaştırın.

Telefonları Gereksiz Kullanmayın:

Acil durum hattını meşgul etmemek için yalnızca acil durumlarda telefon kullanın.







