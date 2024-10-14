AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem verilerini anlık olarak paylaşarak, deprem mi oldu? sorusuna yanıt arayan vatandaşlara bilgi sunuyor. Az önce deprem nerede oldu sorusu özellikle sarsıntıyı hissedenler için büyük önem taşıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin sağladığı son depremler listesi, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde meydana gelen depremler hakkında güncel veriler içeriyor. Peki deprem nerede ne zaman oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin canlı deprem haritası…
AFAD-KANDİLLİ son depremler listesi: Son dakika depremleri! Deprem nerede ne zaman oldu?
- Pamukkale (Denizli): 1.1 büyüklüğünde, 7.24 km derinlikte (03:52)
- Akhisar (Manisa): 1.0 büyüklüğünde, 8.49 km derinlikte (03:29)
- Sincik (Adıyaman): 1.6 büyüklüğünde, 6.95 km derinlikte (02:36)
- Sincik (Adıyaman): 2.0 büyüklüğünde, 6.95 km derinlikte (02:35)
- Saimbeyli (Adana): 1.9 büyüklüğünde, 6.64 km derinlikte (02:24)
- Ege Denizi (Çeşme, İzmir): 1.6 büyüklüğünde, 12.81 km derinlikte (02:21)
- Göksun (Kahramanmaraş): 1.4 büyüklüğünde, 7.0 km derinlikte (02:11)
- Saimbeyli (Adana): 3.9 büyüklüğünde, 7.03 km derinlikte (00:29)
- Biga (Çanakkale): 1.0 büyüklüğünde, 7.07 km derinlikte (00:14)
- Varto (Muş): 2.4 büyüklüğünde, 6.85 km derinlikte (23:31, 13 Ekim)
- Nurhak (Kahramanmaraş): 2.8 büyüklüğünde, 7.04 km derinlikte (21:22, 13 Ekim)
- Ege Denizi (Gökova Körfezi, Milas): 1.7 büyüklüğünde, 9.25 km derinlikte (20:37, 13 Ekim)
- Saimbeyli (Adana): 2.5 büyüklüğünde, 12.83 km derinlikte (18:34, 13 Ekim)
- Merkez (Afyonkarahisar): 3.0 büyüklüğünde, 6.95 km derinlikte (18:31, 13 Ekim)
- Torbalı (İzmir): 1.5 büyüklüğünde, 7.0 km derinlikte (16:58, 13 Ekim)
Deprem nedir, nasıl meydana gelir?
Deprem, yer kabuğunda meydana gelen ani kırılmalar sonucu oluşan ve sarsıntılarla kendini gösteren doğal bir afettir. Yer kabuğundaki bu ani hareketler, biriken enerjinin aniden serbest kalmasıyla ortaya çıkar ve dalgalar halinde yeryüzüne yayılır. Bu sarsıntılar, yüzeyde yer alan yapıların ve yer şekillerinin titremesine ve bazen yıkıcı hasarlara neden olabilir.
Depremler, genellikle fay hatları boyunca oluşur. Fay hatları, yer kabuğunun farklı plakalarının hareket ettiği zayıf bölgelerdir. Dünya'nın kabuğu, birbiriyle etkileşim halinde olan çeşitli tektonik plakalar halinde yapılandırılmıştır. Bu plakalar birbirine doğru, birbirinden uzak veya yan yana hareket edebilir. Bu hareketler sonucunda fay hatları üzerinde gerilim birikir ve bu gerilim serbest kaldığında deprem meydana gelir.
Depremden korunma yolları
Depremden korunma, hazırlıklı olmak ve doğru önlemleri almakla mümkündür. Deprem öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler, güvenliği sağlamak için büyük önem taşır. İşte depremden korunma yolları:
Deprem Öncesinde Alınacak Önlemler
Ailenizle birlikte, deprem sırasında ve sonrasında nasıl hareket edeceğinizi belirleyen bir acil durum planı oluşturun. Acil durum çantası hazırlayın; içinde su, yiyecek, ilk yardım malzemeleri, el feneri, yedek pil, çakı ve önemli belgelerin kopyaları bulunsun.
Dolap, raf, kitaplık ve diğer büyük eşyaları duvara sabitleyin. Bu, deprem sırasında devrilmelerini ve yaralanmalara neden olmalarını engeller. Ağır eşyaları alt raflara yerleştirerek düşme riskini azaltın.
Evde, iş yerinde ve okullarda, deprem sırasında güvenli olacak masanın altı veya sağlam bir duvar köşesi gibi yerleri belirleyin.
Yaşadığınız binanın depreme dayanıklı olup olmadığını kontrol ettirin. Gerekiyorsa, bina güçlendirme çalışmaları yaparak yapısal güvenliği artırın.
Deprem Sırasında Yapılacaklar
Çök-Kapan-Tutun yöntemini uygulayın: Diz çökün, başınızı ve boynunuzu koruyacak şekilde kapanın ve sabit bir yere tutunun. Masa, çalışma masası gibi koruma sağlayacak bir mobilyanın altına girin. Eğer bu mümkün değilse, iç duvarların köşelerine veya sağlam bir mobilyanın yanına sığınarak başınızı ellerinizle koruyun.
Sarsıntı sırasında dışarı çıkmak, merdivenleri veya asansörleri kullanmak tehlikeli olabilir. Sarsıntı bitene kadar bulunduğunuz yerde kalın.
Kırılabilecek camlardan veya ağır nesnelerin düşebileceği yerlerden uzak durun.
Deprem Sonrasında Yapılacaklar
Sarsıntı bittikten sonra dikkatli bir şekilde binadan çıkın. Merdivenleri kullanın ve asansörlerden kaçının.
Bina dışında elektrik hatlarından, devrilebilecek direklerden ve hasar görmüş binalardan uzak durun.
Gaz sızıntısı, elektrik kaçağı gibi riskleri önlemek için vanaları kapatın. Bu, yangın ve patlama riskini azaltır.
Radyo, internet veya diğer iletişim kanallarını kullanarak AFAD ve diğer yetkililerin açıklamalarını takip edin. Yardım ekiplerine doğru bilgi vererek kurtarma çalışmalarını kolaylaştırın.
Acil durum hattını meşgul etmemek için yalnızca acil durumlarda telefon kullanın.