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Çanakkale’de deprem fay hattı nereden geçiyor?

Çanakkale'nin Biga ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çanakkale depremi sonrası vatandaşlar fay hattı sorgulaması yapıyor. Peki Çanakkale deprem fay hattı nereden geçiyor?

16:28 - 27/02/2024 Salı
Güncelleme: 16:31 - 27/02/2024 Salı
Yeni Şafak
Çanakkale fay hattı nereden geçiyor?
Çanakkale fay hattı nereden geçiyor?
'nin Biga ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Çanakkale'nin Biga ilçesi olan saat 16.09 sıralarında 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildi. Deprem sonrası Çanakkale fay hattı sorgulaması yapılıyor. Peki Çanakkale’de deprem fayı nereden geçiyor?

Bakan Yerlikaya'dan Çanakkale depremi sonrası açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından depreme ilişkin şunları söyledi: "Çanakkale Biga’da 4.6 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

Çanakkale fay hattı nereden geçiyor?

Çanakkale’de Çan-Biga fay hattı riskli bölgeler arasında yer almakta. Çanakkale İli Deprem Haritasında, Çanakkale il ve ilçelerinin içinde bulundukları deprem kuşakları, aktif fay hatları, risk bölgeleri gösterilmektedir.

  • Ayvacık, Bayramiç, Biga, Bozcaada, Çan, Eceabat, Ezine, Gelibolu, Gökçeada, Lapseki ve Yenice ilçeleri birinci dereceden deprem kuşağında yer almakta.
  • Prof. Dr. Doğan Perinçek Çanakkale depremine ilişkin olarak “Depremin Karabiga-Biga-Erdek tarafına yönelmesi, Çan’daki fayı tetikleyecek anlamına geliyor. Bu depremin ve Marmara’daki fayların üzerinde durmamın nedeni de o. Çanakkale'de Evciler fayı, Biga-Çan Fay zonu bulunuyor.

#Çanakkale
#deprem
#fay hattı
38 dakika önce
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Çanakkale’de deprem fay hattı nereden geçiyor?