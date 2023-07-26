Ağzı açık kalmak ne demek sözlük anlamı
Ağzı açık kalmak deyimi anlamı nedir?
Ağzı açık kalmak deyiminin farklı anlamları
Ağzı açık kalmak deyiminin diğer anlamları şunlardır:
- Şaşırmak
- Hayret etmek
- Ne yapacağını bilememek
- Şaşkınlık
- Hayret
- Hayret
- Hayret
Ağzı açık kalmak deyim midir atasözü müdür?
Ağzı açık kalmak deyimi bir şey ya da bir durum karşısında çok şaşırmak, şaşkınlıktan ne yapacağını bilememek anlamında kullanılan bir deyimdir.
Ağzı var dili yok deyim mi atasözü mü?
Ağzı Var Dili Yok deyimi, sessiz, içine kapanık ve ketum kişileri tanımlamak için kullanılan bir deyimdir.
Karnı zil çalmak deyim midir?
Karnı Zil Çalmak deyiminin anlamı:Çok acıkmış olmak. Karnı Zil Çalmak deyiminin örnek cümle içinde kullanımları: »Bugün hiçbir şey yiyemedim, karnım zil çalıyor!
Düşünüp taşınmadan ne demek?
Düşünüp taşınmak deyiminin anlamı:Bir meseleyi enine boyuna tartmak, konuyu bütün yönleriyle incelemek, iyice düşünüp ona göre davranmak.