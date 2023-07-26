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Ağzı açık kalmak ne demek, ne anlama gelir?

Ağzı açık kalmak deyimi sözlük anlamı merak edilmekte. Deyimler, genellikle günlük konuşmada ve şiirde kullanılır. Deyimler, anlatım zenginliği ve etkileyiciliği sağlar. Deyimler kalıplaşmış sözlerdir. Sözlük anlamlarından farklıdır. Genellikle gerçek anlamlarından uzaklaşmış bir anlam ifade eder. Ağzı açık kalmak deyimi de gündelik hayatta en sık kullanan deyimlerimizdendir. Ağzı açık kalmak deyimi, çok şaşırmak ve şaşırıp kalmak anlamlarında kullanılan bir deyimdir. Peki ağzı açık kalmak deyiminin cümle içerisinde örnek kullanımı nedir? İşte, tüm detaylar.

11:44 . 26/07/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Ağzı açık kalmak ne demek sözlük anlamı

Ağzı açık kalmak ne demek sözlük anlamı

Ağzı açık kalmak deyimi
, Türkçenin zengin bir parçasıdır. Deyimleri kullanarak, konuşmanızı daha etkili hale getirebilirsiniz.

Ağzı açık kalmak deyimi anlamı nedir?

Ağzı açık kalmak
deyimi, şaşırmaktan, hayret etmekten ya da ne yapacağını bilememekten dolayı ağzın açık kalması durumudur.
Ağzı açık kalmak deyimi
, genellikle olumlu bir anlamda kullanılır. Örneğin, çok güzel bir şey gördüğünde veya duyduğunda ağzı açık kalabilirsin. Ancak, ağzı açık kalmak deyimi, olumsuz bir anlamda da kullanılabilir. Örneğin, çok şaşırdığında veya korktuğunda da ağzı açık kalabilirsin.
Ağzı açık kalmak deyimi, günlük konuşmada sıklıkla kullanılan bir deyimdir. Örneğin, "
Ağzı açık kaldım, ne diyeceğimi bilemedim.
" veya "
Ağzı açık kaldım, o kadar güzel bir şeydi
." gibi cümlelerde ağzı açık kalmak deyimi kullanılabilir.

Ağzı açık kalmak deyiminin farklı anlamları

Ağzı açık kalmak deyiminin diğer anlamları şunlardır:

  1. Şaşırmak
  2. Hayret etmek
  3. Ne yapacağını bilememek
  4. Şaşkınlık
  5. Hayret
  6. Hayret
  7. Hayret

Ağzı açık kalmak deyim midir atasözü müdür?

Ağzı açık kalmak deyimi bir şey ya da bir durum karşısında çok şaşırmak, şaşkınlıktan ne yapacağını bilememek anlamında kullanılan bir deyimdir.

Ağzı var dili yok deyim mi atasözü mü?

Ağzı Var Dili Yok deyimi, sessiz, içine kapanık ve ketum kişileri tanımlamak için kullanılan bir deyimdir.

Karnı zil çalmak deyim midir?

Karnı Zil Çalmak deyiminin anlamı:Çok acıkmış olmak. Karnı Zil Çalmak deyiminin örnek cümle içinde kullanımları: »Bugün hiçbir şey yiyemedim, karnım zil çalıyor!

Düşünüp taşınmadan ne demek?

Düşünüp taşınmak deyiminin anlamı:Bir meseleyi enine boyuna tartmak, konuyu bütün yönleriyle incelemek, iyice düşünüp ona göre davranmak.


En çok kullanılan deyimler ve anlamları
En çok kullanılan deyimler ve anlamları

Deyim, genellikle gerçek anlamından ayrı bir anlam taşıyan, en az iki sözcükten oluşan kalıplaşmış söz ya da sözcük gruplarıdır. Deyimler, konuşma dilinde ve yazı dilinde sıklıkla kullanılır. Deyimler, konuşma dilinde daha çok anlatım gücünü arttırmak için kullanılır. Yazıda ise, deyimler, daha çok şiir, öykü ve romanlarda kullanılır. Günümüzde en çok kullanılan deyimler ve anlamları bir hayli merak konusu olmaya devam ediyor. Dilimizde en çok kullanılan kalıplaşmış deyimler olduğu gibi kısa ve uzun deyimler de halk arasında kullanılmakta. Bu haberimizde günümüzde en çok kullanılan deyim örneklerini anlamlarıyla birlikte sizler için derledik. İşte en çok kullanılan deyimler ve anlamları.

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