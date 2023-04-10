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AK Parti'nin Konya milletvekili aday listesi belli oldu: Listede sürpriz isimler var

AK Parti'nin Konya milletvekili aday listesi kesinleşti. Buna göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul 2. bölge 1. sıradan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ankara 3. bölge 1. sıradan milletvekili adayı oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ise İzmir 1. Bölge 1. sıradan listeye girdi. AK Parti Konya aday listesinde birinci sırada Tahir Akyürek yer aldı. İşte Konya AK Parti 2023 seçimleri milletvekili adayları isim listesi.

10:57 . 10/04/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Konya AK Parti milletvekili adayları listesi

Konya AK Parti milletvekili adayları listesi

AK Parti milletvekili aday listelerine son şeklini verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan listelerin belirlenmesi sürecinde yoğun mesai yaptı. Listeler hazırlanırken 3 dönem kuralını uygulayan AK Parti,
2023 seçimleri
ne büyük değişimle girecek.
AK Parti Konya milletvekili aday listesi
nde sürpriz isimler yer aldı.

AK PARTİ KONYA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

  1. KONYA 1 TAHİR AKYÜREK
  2. KONYA 2 ORHAN ERDEM
  3. KONYA 3 SELMAN ÖZBOYACI
  4. KONYA 4 MERYEM GÖKA
  5. KONYA 5 ABDULLAH AĞRALI
  6. KONYA 6 MEHMET BAYKAN
  7. KONYA 7 ZİYA ALTUNYALDIZ
  8. KONYA 8 LATİF SELVİ
  9. KONYA 9 MUSTAFA HAKAN ÖZER
  10. KONYA 10 FARUK ÖZÇELİK
  11. KONYA 11 BURHANETTİN SEVENCAN
  12. KONYA 12 SAADET ARMAĞAN GÜLEÇ KORUMAZ
  13. KONYA 13 ERCAN USLU
  14. KONYA 14 HÜMEYRA SAÇKESEN
  15. KONYA 15 MUHAMMED ZEREN

İŞTE AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİNDEN BAZI İSİMLER

Siyasi partilerin milletvekili aday listeleri Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim edildi. Bu noktada AK Parti milletvekili adayları listesi il il sorgulanmaya başlandı.

Eskişehir 1. Sıra – Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez,

Gaziantep 1. Sıra – Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül,

İstanbul 1. Bölge 1. Sıra- Çevre, Şehircilik ve İklim değişikliği Bakanı Murat Kurum,

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu – İstanbul 2. Bölge 1. Sıra,

Ankara 3. Bölge 1.sıra - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,

İstanbul 1. Bölge 6. Sıra – Gazeteci-yazar-Akademisyen Hulki Cevizoğlu,

Bursa 1. Bölge 1. Sıra – AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala,

Bursa 2. Bölge 1. Sıra – Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank (TOGG Fabrikası'nın olduğu şehir),

Erzurum 2. Sıra Fatma Öncü (Bakan yardımcısıydı),

İzmir 1. Bölge 1. Sıra – Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu,

İzmir 2. Bölge 1. Sıra – AK Parti Genel Merkezi Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan

İzmir'den gazeteci yazar Şebnem Bursalı,

İzmir'den Mehmet Ali Çelebi.

AK Parti milletvekili adayları belli oldu mu? 2023 seçimi milletvekili adayları
AK Parti milletvekili adayları belli oldu mu? 2023 seçimi milletvekili adayları

AK Parti 2023 seçimlerine yoğun bir şekilde çalışıyor. AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, 2023 seçimi için aday adaylığı için toplam müracaat sayısının 6 bin 25 olduğunu açıkladı. 2023 seçimleri için milletvekili aday listeleri 9 Nisan’da YSK’ya teslim edilecek. AK Parti'nin aday listesi kesinleşti. Buna göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul 2. bölge 1. sıradan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ankara 3. bölge 1. sıradan milletvekili adayı oldu. Peki AK Parti milletvekili aday adayları kimlerdir? AK Parti İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa milletvekili adayları belli oldu mu? İşte 2023 milletvekili aday listesi.

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