Konya AK Parti milletvekili adayları listesi
AK PARTİ KONYA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
- KONYA 1 TAHİR AKYÜREK
- KONYA 2 ORHAN ERDEM
- KONYA 3 SELMAN ÖZBOYACI
- KONYA 4 MERYEM GÖKA
- KONYA 5 ABDULLAH AĞRALI
- KONYA 6 MEHMET BAYKAN
- KONYA 7 ZİYA ALTUNYALDIZ
- KONYA 8 LATİF SELVİ
- KONYA 9 MUSTAFA HAKAN ÖZER
- KONYA 10 FARUK ÖZÇELİK
- KONYA 11 BURHANETTİN SEVENCAN
- KONYA 12 SAADET ARMAĞAN GÜLEÇ KORUMAZ
- KONYA 13 ERCAN USLU
- KONYA 14 HÜMEYRA SAÇKESEN
- KONYA 15 MUHAMMED ZEREN
İŞTE AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİNDEN BAZI İSİMLER
Siyasi partilerin milletvekili aday listeleri Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim edildi. Bu noktada AK Parti milletvekili adayları listesi il il sorgulanmaya başlandı.
Eskişehir 1. Sıra – Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez,
Gaziantep 1. Sıra – Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül,
İstanbul 1. Bölge 1. Sıra- Çevre, Şehircilik ve İklim değişikliği Bakanı Murat Kurum,
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu – İstanbul 2. Bölge 1. Sıra,
Ankara 3. Bölge 1.sıra - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,
İstanbul 1. Bölge 6. Sıra – Gazeteci-yazar-Akademisyen Hulki Cevizoğlu,
Bursa 1. Bölge 1. Sıra – AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala,
Bursa 2. Bölge 1. Sıra – Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank (TOGG Fabrikası'nın olduğu şehir),
Erzurum 2. Sıra Fatma Öncü (Bakan yardımcısıydı),
İzmir 1. Bölge 1. Sıra – Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu,
İzmir 2. Bölge 1. Sıra – AK Parti Genel Merkezi Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan
İzmir'den gazeteci yazar Şebnem Bursalı,
İzmir'den Mehmet Ali Çelebi.