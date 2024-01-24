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AK Parti – MHP Ankara Gölbaşı Belediye Başkan adayı belli oldu

AK Parti – MHP Ankara Gölbaşı Belediye Başkan adayı belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da yapılan AK Parti Ankara İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda başkentin ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. 31 Mart seçimlerinde AK Parti Ankara Gölbaşı Belediye Başkan Adayı MHP adayı olan Ramazan Şimşek oldu. Ramazan Şimşek kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? İşte Ramazan Şimşek hakkında merak edilenler...

14:54 - 24/01/2024 Çarşamba
Güncelleme: 14:54 - 24/01/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Ramazan Şimşek
Ramazan Şimşek

AK Parti Gölbaşı için Ramazan Şimşek aday olarak gösterdi. Bu gelişmenin ardından Ramazan Şimşek hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Peki, Ramazan Şimşek kimdir?

AK Parti Ankara Gölbaşı Belediye Başkan adayı kim?

AK Parti Ankara Gölbaşı Belediye Başkan adayı MHP adayı olan Ramazan Şimşek oldu.

Ramazan Şimşek Kimdir?

Gölbaşı Belediye Başkan adayı Ramazan Şimşek, 27 Kasım 1968 yılı Ankara/Gölbaşı Yavrucuk Köyü (mahallesi)’nde doğdu. Öğrenim hayatına Yavrucuk Köyü’nde başlayarak Dr. Şerafettin Tombuloğlu Lisesi’nde devam etti. Öğrenim hayatına devam ederken, aynı zamanda Serbest Muhasebeci olarak iş hayatına atıldı. 1992 Yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Sigorta Acenteliği faaliyetlerini kapsayan kendi ofisini kurdu. Evli ve bir çocuk babası.


#AK Parti
#MHP
#Ankara
#Gölbaşı
#Ramazan Şimşek
#Yerel Seçimler
#Ortak Aday
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