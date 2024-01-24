AK Parti Gölbaşı için Ramazan Şimşek aday olarak gösterdi. Bu gelişmenin ardından Ramazan Şimşek hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Peki, Ramazan Şimşek kimdir?

AK Parti Ankara Gölbaşı Belediye Başkan adayı MHP adayı olan Ramazan Şimşek oldu.

Gölbaşı Belediye Başkan adayı Ramazan Şimşek, 27 Kasım 1968 yılı Ankara/Gölbaşı Yavrucuk Köyü (mahallesi)’nde doğdu. Öğrenim hayatına Yavrucuk Köyü’nde başlayarak Dr. Şerafettin Tombuloğlu Lisesi’nde devam etti. Öğrenim hayatına devam ederken, aynı zamanda Serbest Muhasebeci olarak iş hayatına atıldı. 1992 Yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Sigorta Acenteliği faaliyetlerini kapsayan kendi ofisini kurdu. Evli ve bir çocuk babası.