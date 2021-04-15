Akşam Ezanı Kaçta: 2021 İl İl Ezan Vakitleri

2021 ezan vakitleri, orucu açma zamanı olan iftar saatlerini ifade eder. İftar saatini ifade eden akşam ezanı vakitleri, tüm illere göre farklıdır. 13 Nisan tarihinde 2021 yılının ilk Ramazan orucu eda edilirken, 12 Mayıs’ta son kez oruç tutulacaktır. 2021 ilk Ramazan günü en erken iftar yapacak il Hakkari için akşam ezanı saati 18.45’tir. En geç iftar yapacak olan Edirne’de ise akşam vaktinin girişi 19.59’dur.

İstanbul'da akşam ezanı kaçta?

2021 yılında İstanbul iftar ve sahur saatleri orucun bitiş ve başlangıç zamanlarını ifade eder. İftar saati akşam namazının girdiği zaman iken sahur vakti imsak girişidir. 2021 yılı 13 Nisan Salı - 12 Mayıs Çarşamba tarihleri arasında tutulacak olan 30 günlük oruç için iftar ve sahur vakitleri imsakiyeden öğrenilir. 13 Nisan 2021 ilk oruç için İstanbul sahur vakti 04:50, iftar zamanı ise 19.48’dir. Ramazan orucunun son günü olan 12 Mayıs’ta ise sahur vakti 03.59, iftar zamanı 20.18’dir.

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Ankara'da akşam ezanı kaçta?

2021 yılı Ankara iftar ve sahur vakitleri imsakiye üzerinden takip edilir. 13 Nisan’da tutulacak yılın ilk orucu için Ankara sahur vakti, 04:38’dir. Oruçların açılacağı iftar saati ise 19:31’dir. 30 günün sonunda tutulacak olan son oruç için Ankara imsak vakti 03:48 iken iftar zamanı 20.00’dır. İftar vakitlerinde yaklaşık birer dakika artış yaşanırken, imsak vakitleri geriye gider. 2021 ezan vakitleri, her ile ait olarak hazırlanan imsakiyeler üzerinden gün gün öğrenilebilir.

Edirne'de akşam ezanı kaçta?

2021 yılında Edirne için iftar ve sahur vakitleri 2021 Edirne imsakiyesinden detaylı şekilde öğrenilir. Edirne ilçeleriyle alakalı detaylı bilgilere erişilebilir. Edirne, 2021 yılında Ramazan orucunun en geç açılacağı şehirdir. Dolayısıyla imsak saati, diğer illere göre 13 Nisan Salı günü, Edirne için sahur vakti 04:85, iftar vakti ise 19.59’dur. Ramazan orucunun son günü olan 12 Mayıs Çarşamba ise Edirne merkez için sahur vakti 04:11 iken akşam ezanı saati 20.30’dur.

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İzmir'de akşam ezanı kaçta?

2021 yılı İzmir iftar ve sahur zamanları farklı ilçeler için imsakiyede detaylı olarak yerini alır. İmsak vakti, halk arasında oruca başlama vakti olarak adlandırılır ve sahurun sonlandırılmasından dolayı sahur vakti olarak bilinir. Gecenin sona erdiğini bildiren imsak, yani sahur vakti girdikten sonra orucu bozacak durumlardan kaçınılması gerekir. Yeme içme gibi faaliyetler bırakılarak akşam ezanı okunduğunda oruçlar bozulur. 13 Nisan günü başlayacak olan oruç için İzmir’de ilk sahur vakti 05:05, iftar zamanı ise 19:52’dir. 30 günlük Ramazan ayının son orucunun tutulacağı 12 Mayıs günü sahur vakti 04:18 iken akşam vakti 20.20’dir.

Hakkari'de akşam ezanı kaçta?

2021 yılında Hakkari’de iftar ve sahur vakitleri konusunda diğer illere nazaran daha erken vakitler söz konusudur. Türkiye’nin doğusunda yer alan Hakkari, en erken sahur yapan ve orucunu ilk açan şehirdir. 13 Nisan’da Hakkari merkez için sahur vakti 04:01 iken iftar vakti 18:45’tir. 12 Mayıs’ta Ramazanın son gününde ise 03:16 sahur vaktiyken, 19:11 iftar vakti olacaktır. 2021 ezan vakitleri, sahur ve iftar vakitleri Hakkari imsakiyesi üzerinden tüm ilçeler için takip edilebilir.