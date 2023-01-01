TRT1'in son dizisi Alsancak görücüye çıkmaya hazırlanıyor. Son dönemde dizileri ile oldukça geniş bir kitleye sahip olan TRT1 yine çok sevilecek bir diziyle geliyor. Yapımcılığını Bozdağ Film'in üstlendiği 'Al Sancak' dizisinin kadrosunda güçlü isimler yer almakta.