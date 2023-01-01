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TRT'nin yeni dizisi "Al Sancak" ne zaman başlayacak?
Türk askerinin yaşadığı zorlukları ve mücadeleyi anlatan Al Sancak savaş, barış ve bayrak konuları konu edinmekte. Güçlü oyuncu kadrosuyla ekrana gelmeye hazırlanan TRT 1’in yeni dizisi Alsancak 19 Ocak Perşembe akşamı izleyicinin karşısına çıkacak. İşte Al Sancak dizisi oyuncu kadrosu ve karakterleri.
16:43 . 16/01/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Alsancak dizi oyuncuları

Alsancak dizi oyuncuları

TRT1'in son dizisi Alsancak görücüye çıkmaya hazırlanıyor. Son dönemde dizileri ile oldukça geniş bir kitleye sahip olan TRT1 yine çok sevilecek bir diziyle geliyor. Yapımcılığını Bozdağ Film'in üstlendiği 'Al Sancak' dizisinin kadrosunda güçlü isimler yer almakta.

TRT 1 Al Sancak dizisi ne zaman başlayacak?

Al Sancak, Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 19 Ocak 2023 tarihinde yayımlanacak olan, yönetmenliğini Can Emre'nin üstlendiği, senaryosunu Atilla Engin, Mehmet Arı ve Selman Kılıçaslan’ın kaleme aldığı aksiyon, askeri ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Başrollerini Uğur Güneş ve Gülsim Ali paylaşmaktadır.

TRT 1 Al Sancak oyuncuları

Al Sancak dizisi oyuncu kadrosu ve karakterleri

Uğur Güneş - Hakan

Gülsim Ali

İdris Nebi Taşkan

Ahmet Yenilmez


Gözde Türker

Ahmet Olgun Sünear

Emre Dinler

Eslem Akar - Sedef

Tezhan Tezcan

Çağlar Sayın

Fatih Gühan

Faruk Aran

Rıdvan Aybars Düzey

Murat İnce

Melih Özdoğan

#trt 1
#Al sancak dizisi
#alsancak dizi karekterleri
#Uğur Güneş
40 dakika önce
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TRT'nin yeni dizisi "Al Sancak" ne zaman başlayacak?
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