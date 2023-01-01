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Alsancak dizi oyuncuları
TRT1'in son dizisi Alsancak görücüye çıkmaya hazırlanıyor. Son dönemde dizileri ile oldukça geniş bir kitleye sahip olan TRT1 yine çok sevilecek bir diziyle geliyor. Yapımcılığını Bozdağ Film'in üstlendiği 'Al Sancak' dizisinin kadrosunda güçlü isimler yer almakta.
Al Sancak, Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 19 Ocak 2023 tarihinde yayımlanacak olan, yönetmenliğini Can Emre'nin üstlendiği, senaryosunu Atilla Engin, Mehmet Arı ve Selman Kılıçaslan’ın kaleme aldığı aksiyon, askeri ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Başrollerini Uğur Güneş ve Gülsim Ali paylaşmaktadır.
Uğur Güneş - Hakan
Gülsim Ali
İdris Nebi Taşkan
Ahmet Yenilmez
Gözde Türker
Ahmet Olgun Sünear
Emre Dinler
Eslem Akar - Sedef
Tezhan Tezcan
Çağlar Sayın
Fatih Gühan
Faruk Aran
Rıdvan Aybars Düzey
Murat İnce
Melih Özdoğan