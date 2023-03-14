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Alparslan Büyük Selçuklu 48. Bölüm Fragmanı

TRT 1’in sevilen dizilerinden Alparslan Büyük Selçuklu 47. bölümüyle dün akşam izleyici karşısına çıktı. Her Pazartesi akşamı saat 20.00’de yayınlanan dizinin son bölümünde Tuğrul’un Alparslan’ın tahta çıkmasına dair fermanı Alparslan’ın eline ulaşmış, Alparslan bu ferman ile Süleyman’ın karşısına dikilmişti. Süleyman ferman gereğince tahtı terkedecek mi, yoksa fermana karşı gelip saltanatını korumaya mı çalışacak? Alparslan, Süleyman’dan tahtı alabilecek mi, yoksa Süleyman’ın ayak oyunlarına karşı yeni çareler mi bulacak? Alparslan Büyük Selçuklu 47. bölümü tek parça full izlemek ve 48. fragmanı için haberimize göz atabilirsiniz.

09:42 . 14/03/2023 Salı
Yeni Şafak
Alparslan Büyük Selçuklu 47. Bölüm

Alparslan Büyük Selçuklu 47. Bölüm

TRT 1 ekranlarının sevilen dizilerinden Alparslan Büyük Selçuklu’nun yeni bölümü sevenleriyle buluştu. Dizinin son bölümüne, özetine ve fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz.

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 47. BÖLÜM ÖZETİ

Tuğrul’un Alparslan’ın tahta çıkmasına dair fermanı Alparslan’ın eline ulaşmış, Alparslan bu ferman ile Süleyman’ın karşısına dikilmişti. Süleyman ferman gereğince tahtı terkedecek mi, yoksa fermana karşı gelip saltanatını korumaya mı çalışacak? Alparslan, Süleyman’dan tahtı alabilecek mi, yoksa Süleyman’ın ayak oyunlarına karşı yeni çareler mi bulacak? Seferiyelerin kaçırıldığını öğrenen Alparslan bu durum karşısında harekete geçecek. Alparslan hem Süleyman’a karşı taht mücadelesine girecek hem de Seferiyeleri kurtarmaya çalışacak. Aynı zamanda Kutalmış’dan gelecek olan saldırılara karşı önlemini alacak.

Seferiyeler, vahşilerin elinde esir kalmıştı, ölümün kıyısında bekliyorlardı. Seferiye, vahşilerin elinden kurtulabilmek için Alparslan’a haber gönderecek mi, yoksa kendi kurduğu bir tertiple mi bu belayı savuşturacak? Vahşiler Seferiyeleri Bizans’a verip daha kârlı bir anlaşma mı yapacak?

Kutalmış, Tuğrul’un ölümüyle saltanatı almak için harekete geçmiş ve tüm birliklerini hareketlendirmişti. Kutalmış Rey’e yürüyüp tahtı alabilecek mi, yoksa bu çabası yeterli olmayacak mı? Kardeşi Rasul Tegin’le Kutalmış’ı zor bir mücadele bekliyor.

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 47. BÖLÜM TEK PARÇA FULL

Alparslan Büyük Selçuklu 47. bölümü tek parça full izlemek için

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 48. BÖLÜM




#Alparslan Büyük Selçuklu
#47. bölüm
#Tuğrul
#Kutalmış
#Rasul Tegin
1 saat önce
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Alparslan Büyük Selçuklu 48. Bölüm Fragmanı
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