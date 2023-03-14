TRT 1 ekranlarının sevilen dizilerinden Alparslan Büyük Selçuklu’nun yeni bölümü sevenleriyle buluştu. Dizinin son bölümüne, özetine ve fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz.

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 47. BÖLÜM ÖZETİ

Tuğrul’un Alparslan’ın tahta çıkmasına dair fermanı Alparslan’ın eline ulaşmış, Alparslan bu ferman ile Süleyman’ın karşısına dikilmişti. Süleyman ferman gereğince tahtı terkedecek mi, yoksa fermana karşı gelip saltanatını korumaya mı çalışacak? Alparslan, Süleyman’dan tahtı alabilecek mi, yoksa Süleyman’ın ayak oyunlarına karşı yeni çareler mi bulacak? Seferiyelerin kaçırıldığını öğrenen Alparslan bu durum karşısında harekete geçecek. Alparslan hem Süleyman’a karşı taht mücadelesine girecek hem de Seferiyeleri kurtarmaya çalışacak. Aynı zamanda Kutalmış’dan gelecek olan saldırılara karşı önlemini alacak.

Seferiyeler, vahşilerin elinde esir kalmıştı, ölümün kıyısında bekliyorlardı. Seferiye, vahşilerin elinden kurtulabilmek için Alparslan’a haber gönderecek mi, yoksa kendi kurduğu bir tertiple mi bu belayı savuşturacak? Vahşiler Seferiyeleri Bizans’a verip daha kârlı bir anlaşma mı yapacak?

Kutalmış, Tuğrul’un ölümüyle saltanatı almak için harekete geçmiş ve tüm birliklerini hareketlendirmişti. Kutalmış Rey’e yürüyüp tahtı alabilecek mi, yoksa bu çabası yeterli olmayacak mı? Kardeşi Rasul Tegin’le Kutalmış’ı zor bir mücadele bekliyor.

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 47. BÖLÜM TEK PARÇA FULL

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