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Alparslan Büyük Selçuklu 47. bölüm fragmanı ve son bölüm özeti

TRT 1 ekranlarının sevilen dizilerinden Alparslan: Büyük Selçuklu dün akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Her pazartesi akşamı saat 20.00’de yayınlanan dizinin son bölümünde Tuğrul’un hastalığı sebebiyle yatağa düşmesiyle Süleyman naib olarak tahta oturmuştu. Tuğrul son nefesinde hata ettiğini Süleyman’a söyler, Süleyman Tuğrul’un hata etmediğini, kendisinin de başarılı olacağını ikrar eder. Ancak Tuğrul’un ölümü Alparslan ve Kutalmış ile amansız bir mücadeleye girmesine sebep olacak. Alparslan Büyük Selçuklu 46. bölümü tek parça full izlemek ve 47. bölüm fragmanı için haberimize göz atabilirsiniz.

09:21 . 7/03/2023 Salı
Yeni Şafak
Alparslan Büyük Selçuklu 46. Bölüm

Alparslan Büyük Selçuklu 46. Bölüm

TRT 1’in sevilen dizilerinden Alparslan: Büyük Selçuklu’nun 46. bölümü dün akşam sevenleriyle buluştu. Dizinin son bölümüne, fragmanına ve bölüm özetine haberimizden ulaşabilirsiniz.

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 46. BÖLÜM ÖZETİ

Tuğrul’un hastalığı sebebiyle yatağa düşmesiyle Süleyman naib olarak tahta oturmuştu. Tuğrul son nefesinde hata ettiğini Süleyman’a söyler, Süleyman Tuğrul’un hata etmediğini, kendisinin de başarılı olacağını ikrar eder. Ancak Tuğrul’un ölümü Alparslan ve Kutalmış ile amansız bir mücadeleye girmesine sebep olacak. Amidülmülk’ün içten, Leon ile Grigor’un dıştan desteği kendisini tahta tutmaya yetecek mi? Sırra kadem basan Alparslan’ı bulup önündeki en büyük engeli kaldırabilecek mi? Süleyman hem iç mücadeleyi kazanıp tahta kalmaya çalışacak hem de dış tehditleri önlemeye çalışacak.

Kutalmış, Tuğrul’un hayatta olduğu müddetçe saraya yürümeyeceğine dair yemin etmişti, bu sebepten beklemedeydi. Tuğrul’un ölümüyle beraber tahta yürümesi için önünde hiçbir engel kalmadı. Kutalmış tahtı ele geçirebilecek mi, bunun için neler yapacak?

Vaspurakan’ı yeniden ele geçiren Leon’un yeni hedefinde neresi var? Grigor ile tahta oturmasını istedikleri Süleyman’ı, Tuğrul’un ölümüyle daimi sultan yapmak için neler yapacaklar? Süleyman gibi Alparslan’ı Leon da aramaktadır. Onu bulmak için bütün orduyu seferber eden Leon amacına ulaşabilecek mi? Alparslan ve Kutalmış gibi rakiplere karşı çetin bir kavga onları bekliyor.

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 46. BÖLÜM TEK PARÇA FULL

Alparslan Büyük Selçuklu 46. bölümü tek parça full izlemek için

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 47. BÖLÜM FRAGMANI





#Alparslan Büyük Selçuklu
#TRT izle
#Süleyman
#Tuğrul
#46. bölüm
#fragman
9 dakika önce
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Alparslan Büyük Selçuklu 47. bölüm fragmanı ve son bölüm özeti
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