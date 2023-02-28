TRT 1 ekranlarından her hafta pazartesi akşamı saat 20.00’de yayınlanan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin 44. bölümü sevenleriyle buluştu. Dizinin bu bölümünde Süleyman ile Flora arasında yapılacak evlilikle Selçuklu ve Ani arasında bir sulh sağlanacak ve ortak hareket edilecekti. Kutalmış’ın Surmari’ye yaptığı baskın ve Alexander’ı öldürmesiyle bu işbirliği tehlikeye girdi. Şimdi ne olacak, Grigor oğlunun ölümünün hesabını soracak mı, yoksa işbirliğine devam mı edecek? Kutalmış’ın aldığı Surmari, Alparslan’ın kılıç hakkıydı. Alparslan bu ilhaka razı gelecek mi, yoksa Kutalmış ile Alparslan arasında yeni bir mücadele mi başlayacak? Alparslan: Büyük Selçuklu 44. bölümü tek parça full izlemek, 45. bölüm fragmanı ve 44. bölüm özeti için haberimize bakabilirsiniz.