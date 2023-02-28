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Alparslan: Büyük Selçuklu 46. Bölüm Fragmanı

TRT 1 ekranlarının sevilen dizilerinden Alparslan: Büyük Selçuklu ülkemizde meydana gelen depremler sonrasında belli bir süre ara vermişti. Dizi 45. bölümüyle dün akşam izleyici karşısına çıktı. Alparslan: Büyük Selçuklu’nun bu bölümünde Leon yanında getirdiği mancınıkla Surmari Han’a neft atmış ve ortalık savaş alanına dönmüştü. Gevher, Erbasgan ile hana girmişti. Kutalmış, Rasul Tegin ve birçok alp da hanın içerisindeydi. Alparslan ise hanın önünde, yapılan mancınık atışını görüp biçare kalmıştı. Peki hanın içinde neler oldu? Alparslan: Büyük Selçuklu’nun 45. bölümünü ve 46. bölüm fragmanını izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

09:17 . 28/02/2023 Salı
Yeni Şafak
Alparslan: Büyük Selçuklu 45. Bölüm

Alparslan: Büyük Selçuklu 45. Bölüm

TRT 1’in sevilen dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu 45. bölümüyle ekran karşısına çıktı. Dizinin son bölümüne, fragmanına ve özetine haberimizden ulaşabilirsiniz.

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU 45. BÖLÜM TEK PARÇA FULL

Alparslan: Büyük Selçuklu 45. bölümü tek parça full izlemek için

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU 46. BÖLÜM FRAGMANI


ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU 45. BÖLÜM ÖZETİ

Leon yanında getirdiği mancınıkla Surmari Han’a neft atmış ve ortalık savaş alanına dönmüştü. Gevher, Erbasgan ile hana girmişti. Kutalmış, Rasul Tegin ve birçok alp da hanın içerisindeydi. Alparslan ise hanın önünde, yapılan mancınık atışını görüp biçare kalmıştı. Hanın içinde neler oldu? Gevher, Erbasgan, Kutalmış veya Rasul Tegin’den birine bir zarar geldi mi? Alparslan mancınık atışı yapan Leon’a karşı saldırıya geçecek mi, yoksa ilk iş olarak hana yardıma mı gidecek?


Altuncan’ın ölüm haberini alan Tuğrul yıkılır. Tuğrul’un bu büyük yıkıntısının ardından tahta geçici olarak Süleyman oturur. Alparslan ve Kutalmış bu durum karşısında ne yapacak? Veliaht ilan edilen Süleyman’a biat mı edecekler, yoksa tahta geçmek için planlarını eyleme dökecekler mi?


Leon’un gelişi ve Alexander’ın ölümüyle Selçuklu ile yapmak istediği işbirliği tökezleyen Grigor, Flora’yı tekrar ikna ederek Süleyman ile evlendirecek. Böylece Selçuklu mülkü üzerindeki emellerini gerçekleştirmeye çalışacak. Grigor başarabilecek mi, yoksa başka bir plan mı kurması gerekecek?


Alparslan: Büyük Selçuklu 45. Bölüm Fragmanı
Alparslan: Büyük Selçuklu 45. Bölüm Fragmanı

TRT 1 ekranlarından her hafta pazartesi akşamı saat 20.00’de yayınlanan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin 44. bölümü sevenleriyle buluştu. Dizinin bu bölümünde Süleyman ile Flora arasında yapılacak evlilikle Selçuklu ve Ani arasında bir sulh sağlanacak ve ortak hareket edilecekti. Kutalmış’ın Surmari’ye yaptığı baskın ve Alexander’ı öldürmesiyle bu işbirliği tehlikeye girdi. Şimdi ne olacak, Grigor oğlunun ölümünün hesabını soracak mı, yoksa işbirliğine devam mı edecek? Kutalmış’ın aldığı Surmari, Alparslan’ın kılıç hakkıydı. Alparslan bu ilhaka razı gelecek mi, yoksa Kutalmış ile Alparslan arasında yeni bir mücadele mi başlayacak? Alparslan: Büyük Selçuklu 44. bölümü tek parça full izlemek, 45. bölüm fragmanı ve 44. bölüm özeti için haberimize bakabilirsiniz.


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#TRT izle
1 saat önce
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Alparslan: Büyük Selçuklu 46. Bölüm Fragmanı
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