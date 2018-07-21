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Ağrı haber: Doğubayazıt'ta ​PKK'lı teröristler 4 aracı ateşe verdi

Doğubayazıt'ta PKK'lı teröristler 4 aracı ateşe verdi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Tendürek Dağı bölgesinde bir grup PKK’lı terörist 2'si TIR 4 aracı ateşe verdi. Öte yandan bölgede güvenlik güçleri ile teröristler arasında sıcak temas sağlandığı belirtildi.

Haber Merkezi IHA
İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi ile Van’ın Çaldıran ilçeleri arasında bulunan Tendürek Dağı bölgesinde PKK’lı teröristler yolu trafiğe kapatarak araçlarda kimlik kontrolü yaptı.

Teröristler 2'si TIR toplamda 4 aracı ateşe vererek yaktı. Yakılan araçların dumanı gökyüzünü kaplayarak birçok yerden görüldü. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Bölgede güvenlik güçleri ile teröristler arasında sıcak temas sağlandığı bildirildi.

Şırnak'ta 2 terörist teslim oldu
Şırnak'ta 2 terörist teslim oldu

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğünün aile destekli ikna çalışmaları sonucu teslim olan 2 teröristin, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG adına faaliyet gösterdikleri öğrenildi.Örgüte 2015 yılında Cizre ilçesinden katıldıkları belirtilen teröristlerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.Son bir haftada 43 terörist etkisiz hale getirildiBakan Soylu: Şırnak'ta 7 terörist öldürüldü

Kandil’ebayrağı dikin
Kandil’e bayrağı dikin

Kuzey Irak’a yönelik 7 Ekim 2007 tarihinde düzenlenen kara harekatında Şırnak’ın Gabar Dağı’nda 12 arkadaşıyla birlikte şehit düşen Piyade Onbaşı Kasım Aksoy’un kızları Güneş 14, Zeliha ise artık 12 yaşında. Babalarının cenazesine amcalarının kucağında getirilen çocukların görüntüsü tüm Türkiye’yi üzmüş, derinden etkilemişti. Şehidin kızları Güneş ve Zeliha’nın yırtık çoraplı ve yalın ayak görüntüleri tüm ülkeyi ağlatmıştı. KANDİL’İN ZİRVESİNE BAYRAĞI DİKİNGüneş bu sene lise birinci sınıfa başlayacak, Zeliha ise babasının isminin verildiği Beşat Kırsal Mahallesi’ndeki Şehit Piyade Onbaşı Kasım Aksoy Ortaokulda 7’nci sınıfa gidiyor. Terör örgütü PKK yüzünden babasız büyüyen Güneş ve Zeliha, Kandil’e operasyona giden askerler için her gün dua ediyor. Türk askerinin Kandil’in teröristlerden temizleyip babalarının kanını yerde bırakmayacağını söyleyen kızlar, dağın zirvesine ise Türk bayrağı dikilmesini istedi.BABAMIZIN KANI YERDE KALMAYACAKŞehidin kızı Güneş, “Benim babam Kandil, Irak operasyonu düzenlendiğinde şehit düşmüştü. Şu anda Türk askerleri Kandil’de operasyon yapıyor. İnşallah bayrağı dağın en tepesine koyar babamın da kanını yerde bırakmazlar. Bütün teröristleri temizleyeceğiz. Allah yardımcıları olsun” dedi. Zeliha da “Bayrağımızı dağın en tepesine koyduklarında biz o zaman rahatlayacağız. Babamızın kanını yerde bırakmayacaklar” diye konuştu. Operasyona Güneş ismi verilmiştiŞehit kızlarının Türkiye’yi derinden etkileyen görüntülerinin ardından Türk Ordusu Kuzey Irak’a 21 Şubat 2008’de bir kara harekatı başlattı. Operasyona Şanlıurfalı Şehit Kazım Aksoy’un 3 yaşındaki kızı Güneş’in adı verildi.

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