Doğubayazıt'ta PKK'lı teröristler 4 aracı ateşe verdi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi ile Van’ın Çaldıran ilçeleri arasında bulunan Tendürek Dağı bölgesinde PKK’lı teröristler yolu trafiğe kapatarak araçlarda kimlik kontrolü yaptı.

Teröristler 2'si TIR toplamda 4 aracı ateşe vererek yaktı. Yakılan araçların dumanı gökyüzünü kaplayarak birçok yerden görüldü. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Bölgede güvenlik güçleri ile teröristler arasında sıcak temas sağlandığı bildirildi.

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