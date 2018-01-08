Taiz’de bir yılda 189 kişi mayından öldü

Yemen İnsan Hakları Gözlemci Teşkilatı 2017 yılında yalnızca Taiz’de mayın patlamaları sonucunda hayatını kaybedenlere ilişkin rapor yayınladı. Rapora göre, mayınların patlaması sonucu hayatını kaybeden 189 kişinin 31‘in çocuk ve kadın, 225 sivilin de sakat kaldığını rapor etti.

Şabva’da meydana gelen 28 mayın patlamasından 9 kişinin öldüğü 7’si çocuk 19 kişinin yaralandığı ifade edildi. Taiz’in Moka ve Zubab kasabalarında 190 mayın patlamasında 61 kişi hayatını kaybetti. El Zale’de 188 mayın patlamasında 25 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Yemen İnsan Hakları Gözlemci Teşkilatı son 2 yılda Yemen’de 615 kişinin mayından öldüğü ve 942 kişinin yaralandığını açıkladı. Raporda 2015- 2016 arasında 527 kişinin mayından kalıcı hasar gördüğü kaydedildi. Yemen ordusu Husilerce yerleştirilen mayınları topluyor ve toplu halde imha ediyor.



Yemen Genelkurmay Başkanı Tahir el - Akili de mayın patlamasında yaralandı

Yemen Genelkurmay Başkanı Tahir el-Akili de geçtiğimiz günlerde Marib’de mayına basarak ağır yaralandı. Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’ta hastanede tedavisi sürüyor.

Öte yandan Yemen’de savaşın başladığı 2014’den bugüne kadar Husilerin daha çok çatışmaların yoğun olduğu Taiz, Marib, El-Beyda ve El Cevf’e yerleştirdiği belirtildi.

1997 yılında Ottawa’da yapılan Mayınların Yasaklanması Anlaşmasıyla kara mayınlarının üretiminin ve kullanılmasının durdurulması öngörülüyor. Milletler arası Kara Mayınlarının Yasaklanması Kampanyası raporuna göre dünya genelinde 8 bin 859 kişi mayın patlamasından dolayı hayatını kaybetti. Anlaşmanın uygulanmaya başlamasıyla 159 devletin mayın stoku bulunmadığını ve 51 milyon adet mayının imha edildiği açıklandı.

İnsan Hakları Gözlemci Teşkilatı Husilerin mayınların yasaklanması kanununa uyarak derhal mayın yerleştirmeyi bırakması gerektiğini açıkladı.

Husi milislerin, 1980’de Macaristan’da üretilen GYATA-64 ve yine 1980’de Doğu Almanya’da üretilen PPM-2 anti personel mayın kullandığı belirtildi.