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Taiz’de bir yılda 189 kişi mayından öldü

Yemen İnsan Hakları Gözleme Koalisyonu, geçen yıl yalnızca Taiz’de Husilerin yerleştirdiği mayınlar nedeniyle 189 kişinin öldüğü ve 225 kişinin sakat kaldığını rapor etti.

Haber Merkezi IHA
Yemen İnsan Hakları Gözlemci Teşkilatı son 2 yılda Yemen’de 615 kişinin mayından öldüğünü açıkladı.

Yemen İnsan Hakları Gözlemci Teşkilatı son 2 yılda Yemen’de 615 kişinin mayından öldüğünü açıkladı.

Fotoğraf: IHA

Yemen İnsan Hakları Gözlemci Teşkilatı 2017 yılında yalnızca Taiz’de mayın patlamaları sonucunda hayatını kaybedenlere ilişkin rapor yayınladı. Rapora göre, mayınların patlaması sonucu hayatını kaybeden 189 kişinin 31‘in çocuk ve kadın, 225 sivilin de sakat kaldığını rapor etti.

Şabva’da meydana gelen 28 mayın patlamasından 9 kişinin öldüğü 7’si çocuk 19 kişinin yaralandığı ifade edildi. Taiz’in Moka ve Zubab kasabalarında 190 mayın patlamasında 61 kişi hayatını kaybetti. El Zale’de 188 mayın patlamasında 25 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

  • Yemen İnsan Hakları Gözlemci Teşkilatı son 2 yılda Yemen’de 615 kişinin mayından öldüğü ve 942 kişinin yaralandığını açıkladı. Raporda 2015- 2016 arasında 527 kişinin mayından kalıcı hasar gördüğü kaydedildi. Yemen ordusu Husilerce yerleştirilen mayınları topluyor ve toplu halde imha ediyor.


Yemen Genelkurmay Başkanı Tahir el - Akili de mayın patlamasında yaralandı

Yemen Genelkurmay Başkanı Tahir el-Akili de geçtiğimiz günlerde Marib’de mayına basarak ağır yaralandı. Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’ta hastanede tedavisi sürüyor.

Öte yandan Yemen’de savaşın başladığı 2014’den bugüne kadar Husilerin daha çok çatışmaların yoğun olduğu Taiz, Marib, El-Beyda ve El Cevf’e yerleştirdiği belirtildi.

  • 1997 yılında Ottawa’da yapılan Mayınların Yasaklanması Anlaşmasıyla kara mayınlarının üretiminin ve kullanılmasının durdurulması öngörülüyor. Milletler arası Kara Mayınlarının Yasaklanması Kampanyası raporuna göre dünya genelinde 8 bin 859 kişi mayın patlamasından dolayı hayatını kaybetti. Anlaşmanın uygulanmaya başlamasıyla 159 devletin mayın stoku bulunmadığını ve 51 milyon adet mayının imha edildiği açıklandı.

İnsan Hakları Gözlemci Teşkilatı Husilerin mayınların yasaklanması kanununa uyarak derhal mayın yerleştirmeyi bırakması gerektiğini açıkladı.
Husi milislerin, 1980’de Macaristan’da üretilen GYATA-64 ve yine 1980’de Doğu Almanya’da üretilen PPM-2 anti personel mayın kullandığı belirtildi.

Yemen'de koalisyon güçlerine ait savaş uçağı düştü
Yemen'de koalisyon güçlerine ait savaş uçağı düştü

Yemen'in Sada vilayetinde, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait bir savaş uçağının düştüğü, 2 pilotun sağ kurtulduğu bildirildi.Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçleri tarafından yapılan yazılı açıklamada, Yemen meşru hükümet güçlerine destek için Yemen topraklarında operasyonuna katılan bir savaş uçağının, teknik arıza sebebiyle düştüğü belirtildi.Uçakta bulunan 2 pilotun yara almadan kurtulduğu aktarılan açıklamada, kara ve hava kuvvetlerinin gerçekleştirdiği ortak kurtarma operasyonu sonucu pilotların olay yerinden tahliye edilerek Suudi Arabistan'a getirildiği kaydedildi.Husilere ait "El-Mesire" televizyonunda daha önce yayınlanan haberde, koalisyon güçlerine ait bir savaş uçağının Yemen'in Suudi Arabistan sınırına yakın Sada kentinde vurulduğu iddia edilmişti.Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.

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