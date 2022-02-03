Antalya'da deprem mi oldu? Antalya'da son dakika depremin şiddeti ne?

Son dakika haberine göre Antalya açıklarında deprem meydana geldi. Vatandaşlar depremin şiddetini ve etkisini araştırmaya başladı. İşte AFAD Antalya depremi hakkında son dakika açıklaması...

ANTALYA'DA KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Antalya açıklarında 5,1 büyüklüğünde bir #deprem meydana geldi. Deprem Adana ve Mersin'de de hissedildi.

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Antalya'da 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Antalya gece saatlerinde depremle sarsıldı. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre saat 00.03’te merkez üssü Gazipaşa’da 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ANTALYA'DA DEPREMDE HASAR KAYIPVAR MI?

Yerin 13.20 km derinliğinde meydana gelen depremde can ve mal kaybıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.