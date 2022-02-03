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Antalya'da deprem mi oldu? Antalya'da son dakika depremin şiddeti ne?

Antalya'da son dakika deprem mi oldu sorusu merak ediliyor. Antalya'da deprem hissedildi. Depremi hiiseden vatandaşlar "deprem mi oldu, Antalya'da kaç şiddetinde deprem oldu" sorularının yanıtını araştırmaya başladı. Adana ve Mersin'de de hissedilen depremin merkezi merak ediliyor. Peki, Antalya'da 3 Şubat depremin detayları nedir? AFAD Antalya depremi'nde hasar oldu mu? İşte konuya ilişkin ilk açıklamalar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Antalyada deprem mi oldu? Antalyada son dakika depremin şiddeti ne?
afad

Son dakika haberine göre Antalya açıklarında deprem meydana geldi. Vatandaşlar depremin şiddetini ve etkisini araştırmaya başladı. İşte AFAD Antalya depremi hakkında son dakika açıklaması...

ANTALYA'DA KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Antalya açıklarında 5,1 büyüklüğünde bir #deprem meydana geldi. Deprem Adana ve Mersin'de de hissedildi.

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Antalya'da 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Antalya gece saatlerinde depremle sarsıldı. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre saat 00.03’te merkez üssü Gazipaşa’da 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ANTALYA'DA DEPREMDE HASAR KAYIPVAR MI?

Yerin 13.20 km derinliğinde meydana gelen depremde can ve mal kaybıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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