Özgün AÖF 2022 önlisans-lisans kayıt yenileme ücretleri ne kadar?
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AÖF 2022 önlisans-lisans kayıt yenileme ücretleri ne kadar?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi final sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından AÖF kayıt yenileme tarihleri merak ediliyordu. AÖF öğrencileri Bahar yarıyılı için kayıt yenileme işlemlerine 7 Şubat itibariyle başlamış oldu. AÖF kayıt yenileme işlemi için önlisans ve lisans bölümleri ücretlerini yatırmak isteyen kişiler AÖF önlisans ve lisans kayıt ücretlerinin ne kadar olduğunu sorguluyor. Peki, AÖF Bahar dönemi kayıt yenileme ücreti ne kadar? AÖF 2021-2022 kayıt yenileme ücretleri hangi bankaya yatırılacak? İşte ayrıntılar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
AÖF 2022 önlisans-lisans kayıt yenileme ücretleri ne kadar?
aöf

AÖF kayıt yenileme işlemleri için tarihler Anadolu Üniversitesi tarafından duyuruldu. İşlemler sırasında uygulanması gereken adımlar sorgulanıyor. Kayıt yenileme ücretleri ve hangi bankalara yatırılacağı merak ediliyor. AÖF kayıt yenileme ücretleri önlisans ve lisans olmak üzere bölümlere göre farklılık gösteriyor.

AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

2021-2022 Öğretim yılı kayıt yenileme ücretleri şöyledir:

* Staj nedeni ile Dönem Öğretim Giderine bir defaya mahsus ₺110,00 fark ücreti eklenmiştir.

** Bu programlarda Dönem Öğretim Gideri ₺730.00’dır. YKS kapsamında İlahiyat (Arapça) Ön Lisans, İktisat (İngilizce), Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce), İşletme (İngilizce), Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Lisans Programlarına kayıt yaptıracak öğrenci adaylarından Dönem Öğretim Gideri olarak ₺320.00 tahsil edilecektir. Programlara kayıt yapıldıktan sonra Yabancı dil yeterliliğini sağlayan öğrencilere ₺410.00 fark oluşturulacaktır.

AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NASIL ÖDENİR?

Kayıt yenileme için yapmanız gereken ödemeleri Ziraat Bankası aracılığıyla aşağıdaki ödeme yöntemlerinden

biriyle gerçekleştirebilirsiniz:

• Kredi Kartı/Banka Kartı ile Ödeme

• İnternet Bankacılığı ile Ödeme

• ATM’den Ödeme (Kartlı/Kartsız)

• Mobil Bankacılık ile Ödeme

Kayıt yenilemenin son günü saat 22:30’a kadar tüm ödeme yöntemleriyle yapılabilecektir.

* Ziraat Bankası şubeleri içinden ödeme yapılmayacaktır.

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Kayıt yenileme işlemi, ders seçimi ve kayıt yenileme bedelinin ödenmesiyle gerçekleşecek. Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak ve öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecek.

Kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-Devlet şifresi ile yapılacak. Ders seçimine göre ödeme bilgileri oluşan öğrenciler, ödemelerini yaparak kayıtlarını yeniletebilirler.

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