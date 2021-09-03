AÖF yeni dönem kayıtları 2021 ne zaman?

AÖF tarafından 2021-2022 Yeni Kayıt Duyurusu yayımlandı. AÖF'e kayıt yaptırmak isteyenler tarihleri ve hangi belgelerin gerektiğini araştırıyor. AÖF yeni kayıtları 2021 ne zaman?

AÖF KAYIT TARİHLERİ NE ZAMAN?

YKS sonuçları sonrasında gözler kayıtlara çevrildi. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF), yeni kayıtları 6-10 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Online başvurular http://aoskayit.anadolu.edu.tr adresinden yapılacak. Çevrimiçi kayıt başvurusu yapmayan adayın kaydı yapılamayacak.

Çevrimiçi başvuru işlemlerini tamamlayıp öğretim giderini ödeyenlerin durumları kontrol edilerek kayıt işlemi onaylanacak.

Çevrimiçi başvuru ve kayıt kılavuzu ile öğrenci kılavuzuna www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresi kılavuzlar bağlantısından veya aof.anadolu.edu.tr adresinden ulaşılabiliyor.

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AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

AÖF kayıt yenileme tarihleri açıklandı. AÖF kayıt yenileme işlemleri 27 Eylül-8 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

AÖF kayıt yenileme işlemleri Anadolu Üniversitesi Açıköğretim - İktisat - İşletme Fakülteleri Otomasyonları üzerinden yapılacak.

Öğrenciler sisteme öğrenci şifreleri ya da e-Devlet şifrelerini kullanarak girerek işlemlerini tamamlayabilecekler.