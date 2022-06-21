Balkan Ninnisi dizisi oyuncu ve karakterleri: Başrol oyuncuları kimdir?

Salı akşamları TRT1 ekranlarında diziseverler ile buluşacak Balkan Ninnisi, Erdal Özyağcılar, Özlem Türkad, Emre Bey, Merih Öztürk gibi sevilen isimleri izleyiciyle bir araya getirecek. Farklı milletlere mensup iki gencin sevdasını ve bu durumun zorluklarını işleyecek dizi, izleyenlere birçok duyguyu aynı anda yaşatacak. Peki, Balkan Ninnisi dizis oyuncuları kimler? İşte detayları...
BALKAN NİNNİSİ DİZİSİ OYUNCULARI- KARAKTERLERİ
Erdal Özyağcılar - Süleyman
Özlem Türkad - Neriman
Merih Öztürk - Jovanka
Emre Bey - Ertan
Gözde Çığacı - Gülsüm
Hakan Boyav - Daniel
Suzana Akbelge
Deniz Gürkan - Gülbahar
Erman Saban - Hayati
Sarp Bozkurt - Arif
Süleyman Kara - Mustafa
BALKAN NİNNİSİ KARAKTER ÖRGÜSÜ
Süleyman karateri
Balkan Ninnisi dizisinde Süleyman Ertan’ın dayısı ve Neriman’ın da abisidir. Süleyman tam bir Makedon düşmanıdır. Yıllardır Vardar köprüsünden karşıya bile geçmemiştir.
Neriman karakteri
Balkan Ninnisi dizisinde Neriman Ertan’ın annesi ve Süleyman’ın da kardeşidir. Abisi ile köfteciyi işletir. Çok iyimser bir kadın olmasına rağmen durduramadığı şüpheci de bir yanı vardır.
Ertan karakteri
Ertan Jovanka’ya aşık oyuncu olmak isteyen yakışıklı bir gençtir. Ailesine çok bağlı olan Ertan annesine hiç kıyamaz. Ertan kendi yerel radyosunu açmış ve başarılı şekilde işletmektedir.
Daniel karakteri
Daniel Jovanka’nın babasıdır. Bölgeden farklı Avrupai bir giyim ve konuşma tarzı vardır. Kızı Jovanka’yı asla bir Türk ile evlendirmek istemez; sıkı bir antika tutkusu vardır.
Jovanka karakteri
Jovanka Üsküplü güzeller güzeli bir kızdır. Sinema ve tiyatroya aşık olan Jovanka doğal bir insandır ve yapaylığı hiç sevmez.
Ertan’a deliler gibi aşıktır ama iki aile gece ile gündüz gibi bir birlerine uzaktır ve iki aşık genç ailelerini aşklarına ikna edemezler.
Elena karakteri
Elena Daniel’in eşi Jovanka’nın da baskıcı ve otoriter annesidir. Elena soğuk bir insandır sosyal yaşantısı da bu yüzden pek yoktur. Elena’nın kuralları vardır.
Gülsüm karakteri
Gülsüm, Neriman'ın en küçük kızıdır.
Arif karakteri
Arif Neriman’ın kızı Gülsüm ile evlidir. Güvenilmez bir tiptir.
Gülbahar karakteri
Temiz kalpli güzel bir kız olan Gülbahar, Jovanka’nın en yakın arkadaşıdır.