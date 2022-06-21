Balkan Ninnisi dizisi oyuncu ve karakterleri: Başrol oyuncuları kimdir?

Salı akşamları TRT1 ekranlarında diziseverler ile buluşacak Balkan Ninnisi, Erdal Özyağcılar, Özlem Türkad, Emre Bey, Merih Öztürk gibi sevilen isimleri izleyiciyle bir araya getirecek. Farklı milletlere mensup iki gencin sevdasını ve bu durumun zorluklarını işleyecek dizi, izleyenlere birçok duyguyu aynı anda yaşatacak. Peki, Balkan Ninnisi dizis oyuncuları kimler? İşte detayları...

BALKAN NİNNİSİ DİZİSİ OYUNCULARI- KARAKTERLERİ

Erdal Özyağcılar - Süleyman

Özlem Türkad - Neriman

Merih Öztürk - Jovanka

Emre Bey - Ertan

Gözde Çığacı - Gülsüm

Hakan Boyav - Daniel

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Suzana Akbelge

Deniz Gürkan - Gülbahar

Erman Saban - Hayati

Sarp Bozkurt - Arif

Süleyman Kara - Mustafa

BALKAN NİNNİSİ KARAKTER ÖRGÜSÜ

Süleyman karateri

Balkan Ninnisi dizisinde Süleyman Ertan’ın dayısı ve Neriman’ın da abisidir. Süleyman tam bir Makedon düşmanıdır. Yıllardır Vardar köprüsünden karşıya bile geçmemiştir.

Neriman karakteri

Balkan Ninnisi dizisinde Neriman Ertan’ın annesi ve Süleyman’ın da kardeşidir. Abisi ile köfteciyi işletir. Çok iyimser bir kadın olmasına rağmen durduramadığı şüpheci de bir yanı vardır.

Ertan karakteri

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Ertan Jovanka’ya aşık oyuncu olmak isteyen yakışıklı bir gençtir. Ailesine çok bağlı olan Ertan annesine hiç kıyamaz. Ertan kendi yerel radyosunu açmış ve başarılı şekilde işletmektedir.

Daniel karakteri

Daniel Jovanka’nın babasıdır. Bölgeden farklı Avrupai bir giyim ve konuşma tarzı vardır. Kızı Jovanka’yı asla bir Türk ile evlendirmek istemez; sıkı bir antika tutkusu vardır.

Jovanka karakteri

Jovanka Üsküplü güzeller güzeli bir kızdır. Sinema ve tiyatroya aşık olan Jovanka doğal bir insandır ve yapaylığı hiç sevmez.

Ertan’a deliler gibi aşıktır ama iki aile gece ile gündüz gibi bir birlerine uzaktır ve iki aşık genç ailelerini aşklarına ikna edemezler.

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Elena karakteri

Elena Daniel’in eşi Jovanka’nın da baskıcı ve otoriter annesidir. Elena soğuk bir insandır sosyal yaşantısı da bu yüzden pek yoktur. Elena’nın kuralları vardır.

Gülsüm karakteri

Gülsüm, Neriman'ın en küçük kızıdır.

Arif karakteri

Arif Neriman’ın kızı Gülsüm ile evlidir. Güvenilmez bir tiptir.

Gülbahar karakteri

Temiz kalpli güzel bir kız olan Gülbahar, Jovanka’nın en yakın arkadaşıdır.