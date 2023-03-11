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Bandırmaspor yeni teknik direktör Sami Uğurlu oldu

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Bandırmaspor, teknik direktör Sami Uğurlu ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Bandırmaspor'un yeni teknik direktörü Sami Uğurlu oldu.

09:58 . 11/03/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Bandırmaspor

Bandırmaspor

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Bandırmaspor, teknik direktör Sami Uğurlu ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. 

BANDIRMASPOR YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ BELLİ OLDU

Spor Toto 1'inci Lig'de oynadığı son 4 maçı kaybedip, play-off yarışının gerisinde kalan Bandırmaspor'da teknik direktör İlker Püren ile yollar ayrılmıştı. Bordo-beyazlı ekipte, teknik direktörlük görevine son olarak Kasımpaşa'yı çalıştıran Sami Uğurlu getirildi. Daha önce Altay, Altınordu, Ankaragücü, Eskişehirspor gibi takımlarda yardımcı antrenör olarak görev yapan ve son olarak Kasımpaşa'nın teknik direktörlük koltuğunda oturan Sami Uğurlu opsiyonlu olarak 1,5 yıllığına sözleşme imzalandı.



#bandırmaspor
#Sami Uğurlu
#Spor Toto 1. Lig
1 hour ago
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Bandırmaspor yeni teknik direktör Sami Uğurlu oldu
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