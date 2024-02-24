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Peygamber Efendimizin Hz. Muhammed Mustafa’nın (s.a.v) berat gecesi ile ilgili sözleri

Berat Gecesi, 12 Ocak'ta başlayan "üç aylar"ın ikincisi olan şaban ayının 15'inci gecesine denk geliyor. Bu mübarek gece bugün idrak edilecek. Peygamberimizin (s.a.v) bu geceye ilişkin sözleri merak ediliyor. İşte Berat gecesine ilişkin hadis-i şerif.

17:36 - 24/02/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Peygamberimizin (s.a.v) berat gecesi ile ilgili sözleri
Peygamberimizin (s.a.v) berat gecesi ile ilgili sözleri

Ramazanın müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili bugün idrak edilecek. İslam'a göre "berat" günahlardan arınma, temize çıkma, ilahi af ve rahmete nail olma anlamlarına geliyor.

Peygamber Efendimiz'in (s.a.v) berat gecesi ile ilgili sözleri

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (s.a.v), Berat Gecesine ilişkin şöyle buyurduğu ifade ediliyor: "Şaban ayının 15'inci gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim' buyurur."

Diyanet İşleri Başkanlığı da Berat Gecesi dolayısıyla yurt genelindeki camilerde programlar gerçekleştirecek.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Berat Gecesi mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Berat Gecesi dolayısıyla yayımladığı mesajında şunları kaydetti: "Aziz milletimizin ve tüm alem-i İslam'ın mübarek Berat Gecesi'ni tebrik ediyor, dua, ibadet ve itaatle ihya edeceğimiz bu mübarek gece hürmetine milletimizi ve insanlığı her türlü kederden beri kılmasını, günah yüklerinden ve kötülüklerden arınmış gönüllerle ramazan ayına kavuşturmasını yüce Rabb'imizden niyaz ediyorum.

özBu gece dualarımızda işgalci İsrail'in zulmü altında mücadele eden Filistinli kardeşlerimizi, Doğu Türkistanlı kardeşlerimizi ve zalimin zulmüne maruz kalan tüm dünya mazlumlarını unutmayalım, zalimlerin zulmünden kurtulabilmeleri için hep birlikte dua edelim."



#berat gecesi
#berat gecesi hadisleri
#üç aylar
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Peygamber Efendimizin Hz. Muhammed Mustafa’nın (s.a.v) berat gecesi ile ilgili sözleri