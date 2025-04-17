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Beşiktaş'ta seçim tarihi belli oldu

Beşiktaş'ta seçim tarihi belli oldu

19:2217/04/2025, Perşembe
G: 17/04/2025, Perşembe
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Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, 11 Mayıs'ta seçime gideceklerini açıkladı
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, 11 Mayıs'ta seçime gideceklerini açıkladı

Beşiktaş'ta son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Başkan Serdal Adalı, TRT Spor kanalında önemli açıklamalarda bulundu. İç ve dış transferlere ilişkin açıklamalar yapan Başkan Adalı, kulübün seçim tarihini de 11 Mayıs olarak belirtti.

Son dakika haberine göre, Beşiktaş'ta seçim tarihi 11 Mayıs olarak belirlendi. Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Serdal Adalı, siyah-beyazlı kulüpteki gündeme dair katıldığı TRT Spor yayınında gündem dair önemli açıklamalarda bulundu.


BEŞİKTAŞ'TA OLAĞAN SEÇİMLİ GENEL KURUL 11 MAYIS'TA

Başkan Serdal Adalı'nın öne çıkan açıklamaları şu şekilde;


'Bankalar Birliği'nden çıkacağız'

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, olağan seçimli genel kurulun 11 Mayıs tarihinde yapılacağını açıkladı. Serdal Adalı, TRT Spor kanalında konuk olduğu programda açıklamalarda bulundu.


Adalı, kulübün seçim tarihini belirlediklerini dile getirerek, "Seçim tarihini 11 Mayıs olarak belirledik. Geçen gün divanda da söyledim. 11 Mayıs'a kadar Bankalar Birliğinden çıkacağız." diye konuştu.




#Beşiktaş
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#Beşiktaş seçimi
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Beşiktaş'ta seçim tarihi belli oldu