Son dakika haberine göre, Beşiktaş'ta seçim tarihi 11 Mayıs olarak belirlendi. Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Serdal Adalı, siyah-beyazlı kulüpteki gündeme dair katıldığı TRT Spor yayınında gündem dair önemli açıklamalarda bulundu.

Adalı, kulübün seçim tarihini belirlediklerini dile getirerek, "Seçim tarihini 11 Mayıs olarak belirledik. Geçen gün divanda da söyledim. 11 Mayıs'a kadar Bankalar Birliğinden çıkacağız." diye konuştu.