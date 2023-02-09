İzmir'in Seferihisar ilçesi Sığacık Mahallesi'nde deniz çekildi. Yer yer 25 metreyi bulan çekilme sonrası iskeleler karada kaldı, deniz yüzeyinde adacıklar oluştu. Bu durum vatandaşlarda deniz suyunun neden çekildiği sorusunu oluşturdu. İşte detaylar.

DENİZ SUYUNUN ÇEKİLMESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER NELERDİR?

Deniz suyu seviyesi, birçok faktör tarafından etkilenebilir ve bu faktörlere göre çekilme veya yükselme gösterir. Ana faktörler şunlardır:

Rüzgarlar: Rüzgarlar, denizlerin su seviyelerini etkileyebilir ve denizlerin dalgalarını arttırabilir. Mevsimsel değişimler: Mevsimsel faktörler, deniz suyu seviyelerinin çekilmesine veya yükselmesine neden olabilir. Örneğin, kış aylarında kuraklık, deniz suyu seviyesinin düşmesine neden olabilir. Kuzey ve Güney Dere yapıları: Kuzey ve Güney Dere yapıları, deniz suyu seviyelerinin değişmesine neden olabilir ve bu, deniz suyu seviyesinin çekilmesine neden olabilir. Su seviyesi kontrol sistemleri: Birçok ülkede, deniz suyu seviyelerinin kontrol altında tutulması için tasarım ve inşa edilen sistemler bulunmaktadır. Bu sistemler, deniz suyu seviyelerinin belirli bir seviyede tutulmasına yardımcı olabilir. Emisyonlar: Atmosferdeki karbondioksit miktarının artması, deniz suyu seviyelerinin artmasına neden olabilir.

DEPREM VE TSUNAMİ DENİZİN ÇEKİLMESİNİ ETKİLER Mİ?

Seferihisar ilçesi Sığacık Mahallesi'nde meydana gelen deniz çekilmesi, 30 Ekim 2020'de yaşanan büyük deprem ile tsunamiyi hatırlattı. Bazı yerlerde 25 metreyi bulan çekilme nedeniyle iskeleler karada kaldı, deniz yüzeyinde adacıklar oluştu. DEÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, tedirginlik yaratan çekilmeye ilişkin konuştu. Çekilmenin sert esen poyrazla ilgili olduğunu söyleyen Prof. Dr. Yaşar, deprem ya da tsunamiyle herhangi bir bağlantısı olmadığının altını çizdi. Prof. Dr. Yaşar, "Denizde 2 gündür ciddi bir çekilme var. Yalnızca burada değil; Balıkesir Burhaniye'den Muğla'ya kadar olan kesimde ciddi çekilme var. Bunun nedeni poyrazdır. Çünkü çok sert esiyor. 4-5 günden beri Ege'de ciddi bir fırtına var. Kuzeyli rüzgarlar suyu kuzeyden alıp, güneye doğru ittiriyor. Su, Libya ve Tunus'a doğru itiliyor" dedi.

Toplumda derin bir tsunami korkusu olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Yaşar, deniz çekilmesinin her yıl şubat, mart aylarında yaşandığını belirterek, doğadan korkmamak gerektiğini söyledi. Aynı çekilmenin en sertinin 2022 yılında yaşandığını açıklayan Prof. Dr. Yaşar, "Bunun tek nedeni; poyrazın uzun süre esmesidir. Herhalde 2 gün daha esecek. Pazar gününden sonra deniz yavaş yavaş yerine gelir" diye konuştu.

DENİZ SUYU ÇEKİLİRSE NE OLUR?

Deniz çekilmesinin 30 Ekim 2020'de Seferihisar'da meydana gelen tsunamiyle herhangi bir benzerliği olmadığını anlatan Prof. Dr. Yaşar, "Tsunamiden önce deprem olur. Geçtiğimiz İzmir Sakız depreminde Seferihisar'ı su bastı. Yaklaşık 1 metre sular yükseldi. Bunlar doğal olaylar. Burada Japonya'da gördüğümüz gibi devasa tsunami olmaz. Tsunamiyi kesen bir sürü adacık var. Korkulacak bir şey yok. Denizin çekilmesi farklıdır. Poyraz estiğinde şiddetli sular, 70-80 santimetre kadar çekilir. Kıyı çizgisi en az 60 santimetre çöktü, su çekildi. Lodosta bunun tam tersi olur ve sular yükselir. Bunlar, tamamen meteorolojik olaylarla ilgilidir. Depremle ilişkilendirmeye çalışıyorlar ama ilgisi yok. Deprem farklı, sonrasındaki tsunami farklıdır" dedi.











